Arisa risponde ai gossip: «Sono fidanzata con me stessa»

Intervistata dal magazine Chi, Arisa ha affermato di essere «fidanzata con me stessa», mettendo così a tacere tutti i gossip relativi ad un presunto nuovo compagno.

Arisa: «Sono fidanzata con me stessa»

Rosalba Pippa, questo il vero nome dell’artista, ha concluso da qualche mese il presunto flirt con Vito Coppola, il maestro di Ballando con le stelle con cui si vociferava avesse avuto una breve relazione dopo la fine del programma televisivo. Prima del ballerino la cantante lucana aveva avuto un’intensa storia d’amore con Andrea Di Carlo, con il quale si era parlato di matrimonio. Secondo i rumors sarebbe stato proprio lui a lasciare Arisa dopo una serie di crisi. La coppia, già dalla fine del 2021, ha attraversato alti e bassi che ne avevano minato la stabilità e che hanno portato alla rottura nonostante la data delle nozze fosse stata già fissata. Lo stesso Di Carlo aveva spiegato: «Tutto nasce da due presupposti. Il primo è che io non ero d’accordo col fatto di annunciarlo in televisione e lei lo sapeva».

Nel suo cuore c’è spazio solo per la musica

Dopo Andrea, Arisa ha conosciuto Vito, il maestro di ballo di Ballando con le stelle con il quale ha gareggiato. Tra i due è nata subito una forte intesa che sembrava pronta a diventare qualcosa di più importante, ma così non è stato. Con la fine della trasmissione, la coppia ha vissuto un periodo altalenante e, stando alle dichiarazioni della stessa Arisa, la loro storia non è mai andata del tutto in porto chiudendosi definitivamente quando il ballerino è partito per Londra per seguire una scuola di ballo. Archiviata anche questo rapporto, la cantante si sta concentrando solo su se stessa e sulla sua musica. Il 5 maggio è uscito il suo nuovo singolo Non vado via.