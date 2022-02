Arisa chi è: carriera, vita privata e Instagram della cantante stasera ospite di Enrico Brignano

In occasione di San Valentino, Enrico Brignano torna su Rai2 con un appuntamento speciale del suo show Un’ora sola vi vorrei, l’ultimo della stagione. Il comico romano tornerà al timone del programma che, in soli 60 minuti, concentra ironia, comicità e riflessione sui principali temi di attualità. Con lui i consueti ospiti fissi, tra cui la moglie Flora Canto, e Arisa, special guest della puntata. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Un’ora sola vi vorrei, anticipazioni e ospiti di Enrico Brignano stasera 14 febbraio 2022 su Rai2

Come da tradizione, anche stasera Enrico Brignano guiderà un concentrato di risate, gag e approfondimenti che ruoteranno attorno a un tema specifico. Fulcro della puntata sarà San Valentino, con un’intera scaletta dedicata alla festa degli innamorati. L’attore e conduttore romano parlerà dunque dell’amore in tutte le sue forme, senza tralasciare ovviamente gli aspetti più piccanti. In mezzo, anche diversi aneddoti sull’adolescenza dello stesso Brignano.

Ospite principale della puntata sarà Arisa, di recente tornata su tutte le piattaforme con il nuovo album Ero romantica, contenente anche un duetto con Gigi D’Alessio. L’artista parlerà del suo disco, ma anche della sua recente esperienza a Ballando con le stelle, oltre a esibirsi con l’esecuzione di un brano. L’attrice Marta Zoboli invece vestirà i panni di un’improbabile consulente matrimoniale, protagonista di alcuni sketch molto divertenti che coinvolgeranno anche il conduttore. Infine, spazio all’ormai consueto appuntamento con “Casa Brignano” dove interverrà Flora Canto, compagna del conduttore anche nella vita.

Arisa, carriera e vita privata della cantante ospite di Brignano stasera 14 febbraio 2022 su Rai2

Arisa, carriera professionale

All’anagrafe Rosalba Pippa, Arisa è nata a Genova il 20 agosto 1982, anche se è poi cresciuta vicino Potenza, città d’origine della sua famiglia. Il suo nome d’arte è frutto dell’acronimo di tutti i membri del nucleo familiare: A per il padre Antonio, R per Rosalba (lei stessa), I ed S per le sorelle Isabella e Sabrina e la A finale per sua madre Assunta. Arisa ha raggiunto il successo nel 2009, quando partecipò al Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte, con il brano Sincerità. Vincitrice della rassegna e del premio della critica Mia Martini, ha conosciuto un improvviso boom.

Nel corso della sua carriera è poi tornata sul palco dell’Ariston altre sei volte fra i Big, vincendo nel 2014 con il brano Controvento dopo essersi piazzata seconda due anni prima con La notte. Ha pubblicato sette album, tra cui l’ultimo Ero romantica uscito lo scorso novembre. Arisa ha poi recitato anche per il cinema, apparendo fra gli altri in Tutta colpa della musica di Ricky Tognazzi e La peggior settimana della mia vita di Alessandro Genovesi. Numerose anche le apparizioni televisive: ha partecipato come giudice a tre edizioni di X Factor (2011-2012-2016) e ad Amici. Recenti invece le partecipazioni a Il cantante mascherato e Ballando con le stelle dove ha trionfato con Vito Coppola.

Arisa, vita privata e social network

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Arisa ha avuto una relazione nel 2020 con il suo manager Andrea Di Carlo. Il rapporto però ha avuto diversi alti e bassi, tanto che si parlò di nozze annullate e di un malessere da parte della cantante che ha poi portato alla separazione annunciata sui social. Attualmente invece circolano sempre più numerose le voci su un suo presunto flirt con Vito Coppola, ballerino con cui ha trionfato a Ballando con le stelle.

Nel corso della sua carriera, Arisa si è inoltre presentata con diversi look. Ha sorpreso i suoi fan quando si mostrò sui social con la testa completamente rasata, rivelando poi di soffrire di tricotillomania, disturbo ossessivo-compulsivo che porta a strappare i propri capelli. Arisa, molto attiva sui social, ha un profilo Instagram dove conta 1 milione di follower e una pagina Facebook con oltre 660 mila like.