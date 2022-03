Ariete, chi è: fidanzata e vero nome della cantante di “L’ultima notte”

Cantante nota per essere l’autrice e l’interprete della canzone scelta per lo spot del Cornetto Algida 2021 (in realtà scritta per la colonna sonora della serie tv di Netflix Summertime), nonostante la sua giovane età Ariete ha già all’attivo diversi singoli e due album: vediamo chi è, qual è il suo vero nome e se è fidanzata.

Chi è Ariete: il vero nome

Il vero nome dell’artista è Arianna Del Ghiaccio e lo pseudonimo è stato scelto perché corrisponde al suo segno zodiacale, l’ariete appunto, in cui si ritrova per la determinazione e il carattere forte e combattivo. Classe 2002 e da sempre appassionata di musica, ha iniziato a suonare chitarra e pianoforte sin da bambina prima di sentire l’esigenza di comporre e interpretare brani. Nel 2019, a soli 17 anni, ha partecipato ad X-Factor nella categoria Under Donna, senza però riuscire ad accedere alla fase successiva al Bootcamp.

Un’esperienza che ha comunque reputato formativa e dopo la quale ha continuato a dedicarsi alla scrittura e all’interpretazione di brani personali. Nel 2020 ha infatti pubblicato dapprima il singolo Quel Bar (già su YouTube dal 2019) e poi 01/12, venendo subito notata e scritturata dall’etichetta indipendente Bomba Dischi. Nello stesso anno è uscito il suo primo EP dal titolo Spazio contenente alcuni tra i suoi singoli di maggior successo tra cui Solo te, Pillole e Avrei voluto dirti. Nel 2021 ha pubblicato altri brani tra cui L’ultima notte, scritta per la colonna sonora della serie Summertime e scelta anche per lo spot del Cornetto Algida 2021.

Il 25 febbraio 2022 è invece uscito il suo primo album dal titolo Specchio contenente le seguenti canzoni:

Giornate noiose

Club

Cicatrici (con Madame)

L

Castelli di lenzuola

Specchio

Avviso

Quella di prima

Fragili (con Franco126)

Spifferi

Iride

Ariete: la fidanzata

Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, Ariete ha reso noto di essere bisessuale e di essere attualmente fidanzata con una ragazza. In un’intervista a Vanity Fair ha dichiarato di aver avuto esperienze sia con uomini che con donne e di preferire queste ultime: “Stare con un ragazzo è come bere una tazza di latte, ma con una ragazza è come se nel latte ci fosse sempre il miele, c’è più feeling”. Sul nome della sua attuale compagna, la cantante mantiene però il massimo riserbo.

Ha comunque escluso che sia la tiktoker Gaia Macula, che in molti ritenevano la sua fidanzata perché lei stessa aveva ammesso che Ariete fosse la sua crush. “Ricordo a tutti che sono impegnata, così non fraintendiamo nulla”, aveva commentato l’artista in merito.