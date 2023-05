Ariano Irpino, altra aggressione in carcere: schiaffi e pugni a due agenti

Nemmeno due settimane fa, al carcere di Avellino è andata in scena una sorta di rivolta con protagonisti una cinquantina di detenuti, che si sono asserragliati al primo piano della struttura per protestare contro il trattamento ricevuto da uno di loro. Oggi, a pochi chilometri di distanza, una nuova denuncia arriva dalla casa circondariale di Ariano Irpino, nella provincia avellinese. Un detenuto, secondo quanto racconta la segretaria regionale del Sappe Tiziana Guacci, avrebbe aggredito fisicamente un agente e un ispettore della Polizia penitenziaria, prendendoli a schiaffi e pugni. Alla base dell’aggressione, le proteste del detenuto contro chi aveva rimosso un bilanciere rudimentale con cui si allenava nella sala comune.

I sindacati: «Estate di fuoco»

Momento delicato, quindi, all’interno delle carceri italiane. La sindacalista Tiziana Guacci ha commentato la vicenda: «Prevediamo un’estate di fuoco se non si prenderanno immediati provvedimenti concreti e risolutivi: il personale, al lavoro per più di 10-12 ore al giorno, è allo stremo e non riesce a garantire i minimi livelli di sicurezza». E anche il segretario nazionale del Sappe, Donato Capece, è intervenuto: «La situazione nel carcere di Ariano Irpino è sempre più critica. Chiediamo l’applicazione prevista dall’ordinamento penitenziario delle restrizioni nei confronti di detenuti violenti e pericolosi e di dotare la Polizia penitenziaria del taser o di altro strumento utile a difendersi dalle aggressioni da parte dei detenuti».

La rivolta del 17 maggio

12 giorni fa, al carcere di Avellino, un gruppo composto da 40 o 50 detenuto ha distrutto gli arredi e occupato il primo piano, riuscendo a cacciare gli agenti di polizia penitenziaria. Tutto sarebbe nato per protesta, anche in questo, ma stavolta contro la punizione inflitta a uno dei detenuti che il giorno prima avrebbe aggredito un agente. Era stato Orlando Scocca, della Fpcgil Campania per la Polizia penitenziaria, a parlare di «rivolta di circa 50 detenuti è in corso nel carcere di Avellino». Il sindacalista aveva anche parlato di «due agenti rimasti feriti e accompagnati in ospedale».

