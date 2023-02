Arianna Mihajlovic, il ricordo di Sinisa nel primo compleanno dalla sua morte

Il primo compleanno senza Sinisa Mihajlovic non ha impedito alla moglie Arianna di festeggiarlo fino al cielo: «Auguri in Paradiso»

Il primo compleanno senza Sinisa Mihajlovic: il ricordo della moglie Arianna

Il ricordo emozionante della donna non poteva mancare in un giorno così importante come quello di ieri. Il 20 febbraio sarebbe stato per l’allenatore il 54esimo compleanno ed Arianna e le sue figlie hanno condiviso messaggi pieni di amore. «So amarti fino a lì», ha scritto la donna pubblicando una foto di qualche anno fa che li ritraeva insieme.

Sinișa Mihajlovic, scomparso due mesi fa dopo aver lottato per anni contro la malattia, è stato sposato con Arianna Rapaccioni dal 1995 fino agli ultimi giorni della sua malattia. Insieme hanno costruito una grande famiglia, quella formata da Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas, una famiglia unita che ancora una volta si è stretta vicino alla figura di Sinisa con ricordi pieni d’amore.

Messaggi d’amore e palloncini in cielo

Tutta la famiglia lo ha ricordato con tanta emozione nel giorno del suo compleanno, il primo senza di lui. Ai messaggi della moglie Arianna si sono uniti quelli dei figli. «Auguri amore della mia Vita. Ovunque sarai, io sarò. E non saremo mai distanti», è il ricordo di Virginia sui social per il papà. «Fino a lassù papà, fino all’infinito». Viktorija invece, che nello stesso giorno ha compiuto 26 anni, ha fatto volare i suoi palloncini verso il cielo, postando il video sul suo profilo social. «A te», ha scritto. «Auguri vita mia. So amare fino a lì». A ricordare il calciatore ci sono stati anche i tre figli, Miroslav, Dusan e Nicholas, con alcuni scatti tra l’infanzia con il papà e il recente passato, anche negli ultimi giorni quando Mihajlovic non ha fatto mai mancare il suo sorriso nonostante la malattia.