Ariana Grande all’attacco del body shaming: «Siate gentili e meno aggressivi»

Una Ariana Grande come non si era mai vista, ha deciso di utilizzare i social per pubblicare un video contro chi l’ha insultata per il proprio aspetto fisico. Su TikTok la celebre artista 29enne ha deciso di passare all’attacco, scagliandosi contro il body shaming, con una clip di oltre due minuti in cui si racconta, facendo il giro del mondo e diventando subito virale. Ai fan chiede di essere «più gentili» e ha poi tentato di sensibilizzare il pubblico su complimenti che non riguardino l’aspetto fisico. Poi ha parlato del passato: «Usavo antidepressivi, ci bevevo sopra e mangiavo male».

Ariana Grande: «Dovremmo essere più gentili»

La cantante inizia rispondendo ad alcuni commenti ricevuti di recente, che l’hanno spinta a parlare apertamente della situazione: «Non lo faccio spesso. Non mi piace, non sono brava. Però volevo affrontare le vostre preoccupazioni sul mio corpo e parlare un po’ di cosa significhi essere una persona con un corpo, essere guardata per questo e a cui viene prestata così tanta attenzione. Penso che dovremmo essere più gentili, meno aggressivi nel commentare i corpi delle persone, qualunque cosa accada. Anche se pensi di dire qualcosa di buono o se hai buone intenzioni, sia che consideri il corpo sano, malsano, grande, piccolo, questo, quello, sexy, non sexy, non dovremmo proprio . Dovremmo davvero lavorare per non farlo così intensamente».

L’artista: «Prendevo antidepressivi»

La 29enne americana, che attualmente è impegnata a girare il film Wicked, ha proseguito: «Volevo anche aggiungere che ci sono molti diversi tipi di bellezza, oltre che molti modi diversi per apparire sani e belli. Io so che il corpo a cui avete paragonato quello attuale in realtà era una versione più malsana di me. Usavo antidepressivi, ci bevevo sopra e mangiavo male. Quando avevo l’aspetto che voi considerate il mio “sano” ero nel momento più basso della mia vita, non ero in salute». Ariana Grande poi spiega anche il motivo che l’ha spinta a parlarne sui social: «So che non dovrei spiegarlo, ma sento che forse aprirmi e mostrare la mia vulnerabilità qui, potrebbe portare qualcosa di buono».