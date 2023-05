Ariaferma stasera su Rai3: trama, cast e curiosità sul film

Stasera 19 maggio, alle 21.20 su Rai3, andrà in onda Ariaferma, quarto film di Leonardo Di Costanzo, con Toni Servillo e Silvio Orlando. La trama si svolge in un carcere fatiscente prossimo alla chiusura per il forte stato di degrado in cui riversa da tempo. Il trasferimento degli unici 12 prigionieri ancora in cella tuttavia subisce un ritardo in quanto, per un disguido burocratico, la nuova struttura non è ancora pronta. L’improvvisa tensione genererà rapidamente attriti fra prigionieri e secondini, ma genererà persino nuove relazioni. Nel cast anche Fabrizio Ferracane, Francesca Ventriglia e Salvatore Striano. Visione disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Ariaferma, trama e cast del film stasera 19 maggio 2023 su Rai3

La narrazione del film ha inizio in un vecchio carcere ottocentesco, prossimo alla chiusura per fare spazio a una struttura più moderna. Al suo interno vi sono soltanto 12 prigionieri che, assieme agli agenti di polizia penitenziaria, sono pronti al trasferimento. Dopo una notte di festeggiamenti, al mattino un’improvvisa notizia getta tutti nello sconforto. Un disguido burocratico ha fatto saltare l’operazione, che è quindi stata rinviata a data da destinarsi. Gran parte dell’edificio è però in rovina, tanto che cucine e ogni altro tipo di servizio è stato dismesso. Persino la direttrice (Francesca Ventriglia) è già partita per un’altra destinazione.

Per gestire al meglio la situazione, i pochi agenti decidono di riunire i detenuti nelle celle nel corpo centrale, in modo da controllare con maggiore facilità. A prendere il comando è Gaetano Gargiulo (Toni Servillo), costretto dai colleghi per ragioni di anzianità. Non abituato a gestire un carcere, si ritrova presto vittima del carisma del camorrista Carmine Lagioia (Silvio Orlando), che aizza gli altri detenuti alla rivolta che ha come pretesto la chiusura delle cucine e la distribuzione di cibi precotti. Quanto il giovane prigioniero Fantaccini (Pietro Giuliano) tenta il suicidio, la situazione degenera a dismisura.

Ariaferma, qualche curiosità sul film stasera 19 maggio 2023 su Rai3

Presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, il film ha ottenuto il plauso della critica italiana. Lo dimostrano i due David di Donatello per Silvio Orlando e la sceneggiatura a fronte di ben 11 nomination, tra cui quella per migliori film. Quanto alle location, le riprese si sono svolte esclusivamente all’interno dell’ex carcere di San Sebastiano di Sassari. Sul set venne adottato il protocollo EcoMuvi, basato su principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Fra le altre produzioni certificate ci sono la serie Vivere non è un gioco da ragazzi, Il capitale umano di Virzì e La chimera di Alice Rohrwacher, ora in concorso per la Palma d’Oro a Cannes 2023.