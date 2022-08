L’Argentina veste il viola: polemica per la seconda maglia

Biancazzurra, solo bianca o, a volte, blu scura. La maglia dell’Argentina è parte della storia del calcio, perché a indossarla sono stata giocatori formidabili, che hanno scritto pagine di straordinaria bellezza nell’arco degli ultimi decenni. Ma se Maradona non ha mai dovuto fronteggiare polemiche per una casacca, Messi, invece, dovrà farlo. La federazione argentina, infatti, ha pubblicato le prime immagini della seconda maglia che l’Albiceleste vestirà al Mondiale in Qatar a fine anno. Non bianca né blu scura, ma viola, su scelta precisa dello sponsor tecnico. L’Adidas ha cambiato colore e design, ricevendo il sì della federazione, per lanciare un messaggio di «diversità e inclusione». Ma le polemiche non sono mancate.

La rivoluzione argentina: maglia viola per l’uguaglianza di genere

A spiegare la scelta sono stati i vertici della nazionale. Sul sito ufficiale e sui canali social, spunta la nuova maglia con alcuni dei calciatori più rappresentativi a indossarla, come Messi e Dybala. Una «camiseta alternativa», spiega la federazione. Nel comunicato di lancio si parla di «un’iniziativa che promuove i valori della diversità e dell’inclusione». Il viola sostituisce il classico azzurro con varie sfumature e cambi di tonalità. Ai tifosi però non è piaciuta la scelta da parte dell’Argentina e di Adidas, ritenuta troppo distante dai classici e celebri colori della Seleccion. In Italia, invece, in tanti l’hanno apprezzata, soprattutto i tifosi della Fiorentina visto il richiamo alla propria casacca.

Adidas spiega: «Potente messaggio di uguaglianza»

A creare la maglia è stata Adidas Argentina, intervenuta sulla vicenda. Il direttore generale Pablo Lamo ha affermato: «La nuova T-shirt alternativa della Seleccion trasmette un potente messaggio di uguaglianza di genere, in linea con i valori di diversità e inclusione che il nostro brand promuove. Attraverso lo sport abbiamo l’opportunità di cambiare la vita delle persone e il calcio è uno degli strumenti ideali per trasformare la realtà».