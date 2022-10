Argentina, le figurine Panini del Mondiale al mercato nero: interviene anche il governo

In Argentina è scoppiato il caso figurine Panini. Proprio così, gli stickers dei calciatori che parteciperanno al Mondiale 2022 sono introvabili nel paese e molti le stanno vendendo al mercato nero. Per questa ragione, il governo è dovuto intervenire e ha preso provvedimenti per contrastare il fenomeno.

Argentina e caos figurine Panini

Il caos figurine Panini in Argentina è scoppiato nelle ultime settimane. Infatti, a Buenos Aires gli stickers dei calciatori sono irreperibili, neanche i rivenditori ufficiali le trovano. E ciò sta causando file interminabili nelle poche edicole che ne dispongono, aumento dei prezzi, vendite al mercato nero e addirittura risse tra genitori che lottano per acquistarle ai propri figli. Le polemiche sono davvero diventate tante nell’ultimo periodo.

Ecco perché il governo ha voluto prendere dei provvedimenti e provare a calmare la situazione. Nel dettaglio, le autorità hanno promesso di mediare tra Panini e venditori per cercare di trovare una soluzione. Matias Tombolini, sottosegretario al commercio, ha riunito due settimane fa le parti in causa per «cercare possibili soluzioni al problema». Tuttavia, i rappresentanti della Panini hanno fatto sapere che la domanda ha superato ogni previsione e ci vuole del tempo prima che l’azienda proceda con la ristampa.

I prezzi delle figurine

Normalmente, il costo di una bustina di figurine Panini in Argentina dovrebbe essere di circa 1 dollaro, ma i commercianti non rispettano questo standard e stanno chiedendo il doppio. Ci sono poi coloro che vendono al mercato nero le figurine più rare a cifre davvero impensabili. Inoltre, è possibile trovare sui mezzi di trasporto dei venditori di figurine non autorizzati che vendono stickers contraffatti.

Insomma, in Argentina è vera e propria pazzia per le figurine Panini. D’altronde, basta pensare che una speciale carta di Leo Messi, alla sua ultima partecipazione al Mondiale, è stata quotata online per 60.000 pesos, l’equivalente di circa 403 dollari, che corrisponde al salario mensile di un operaio. Chissà se nei prossimi giorni il fenomeno si calmerà o continuerà fino all’inizio della competizione calcistica.