Argentina-Francia, perché Adani non commenterà la finale del Mondiale

Oltre alle nazionali in campo, è stato l’assoluto protagonista di questo Mondiale in Qatar: si tratta del telecronista Daniele «Lele» Adani, ex calciatore e da 10 anni ormai commentatore sportivo per varie reti tv.

La ragione dietro alla telecronaca negata di Argentina-Francia

Eppure non sarà sua la voce della finalissima. Infatti, la Rai, che lo ha voluto fortemente come opinionista a 90º minuto, a La Domenica Sportiva e in questo Mondiale, non gli ha assegnato la finale tra Argentina e Francia, programmata domenica 18 alle ore 16. Come consolazione, Adani commenterà insieme a Stefano Bizzotto la finalina per il terzo posto tra Croazia e Marocco sabato alle 16. Una triste notizie per molti fan che aspettavano il suo commentoper la finalissima tra la Seleccion di Lionel Messi e i Bleus di Kylian Mbappé. Viale Mazzini ha deciso che a commentare l’atto finale della Coppa del Mondo 2022 sarà la coppia formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Tutta colpa, ufficialmente, delle gerarchie di Viale Mazzini. La coppia Rimedio-Di Gennaro era infatti quella designata prima dell’inizio del torneo. E poco importa se nel corso del Mondiale Adani si è costruito un personaggio.

Adani, uno show nello show

La scelta della Rai è stata criticata da diversi fan che volevano Lele Adani come commentatore della partita Argentina-Francia. Secondo alcuni, solo lui ha la capacità di intercettare un pubblico più giovane, ma soprattutto di diventare uno show nello show. Forte supporter dell’Argentina di cui ha esaltato le magie in campo in questo cammino – restano i suoi commenti su Messi che «elargisce amore» e «può dribblare anche i cammelli» – la scelta Rai insomma scontenta i fan. E forse anche l’Argentina visto che Adani ha sempre portato fortuna alla squadra albiceleste.