Fossili di un gigantesco pterosauro del Cretaceo scoperti in Argentina

Scoperto un nuovo gigante dei cieli preistorici. In Argentina, i paleontologi hanno identificato alcuni fossili risalenti a uno scavo del 2012 con una specie ancora ignota. Si tratta di un antico pterosauro, rettile volante del Cretaceo. Lungo quanto un autobus, aveva un’apertura alare che poteva raggiungere i nove metri e si cibava di carne. «Le sue enormi dimensioni dipingono una visione terrificante», hanno detto gli scienziati alla Bbc, ribattezzando la specie Thanatosdrakon, il drago della morte. La ricerca è disponibile sulla rivista scientifica Cretaceous Research.

Lo pterosauro viveva in gruppo prettamente a terra

La scoperta è opera di un team di scienziati argentini che ha lavorato sotto la guida di Leonardo Ortiz, professore di Scienze naturali all’Università di Cuyo. I paleontologi hanno analizzato fossili venuti alla luce durante uno scavo del 2012 sulle Ande, nell’area della provincia di Mendoza. L’analisi ha consentito di affermare che si tratta di uno pterosauro di enormi dimensioni, che in vita poteva raggiungere la lunghezza di un autobus. La sua apertura alare era in grado di misurare fino a nove metri, incutendo terrore a tutte le specie che si aggiravano sulla superficie terrestre. «Era una visione terrificante», ha dichiarato Ortiz alla Bbc, ricordando come l’animale si cibasse prettamente di carne.

Gli esperti, che inseriscono la specie nel Cretaceo intorno a 86 milioni di anni fa, hanno anche provveduto ad assegnarle un nome. I paleontologi hanno scelto Thanatosdrakon amaru con il primo termine traducibile, dal greco, con “Drago della Morte”. Amaru fa invece riferimento alla divinità inca che, nella cultura indigena quechua, era raffigurata come un serpente a due teste. «Sembrava più che appropriato identificarlo con un simile appellativo», ha proseguito Ortiz, che ha poi analizzato le abitudini di vita dello pterosauro. Secondo il professore, il rettile volante era un pioniere della caccia dall’alto. Nonostante ciò, tuttavia, era solito vivere al suolo la maggior parte della giornata. Il rinvenimento di un secondo esemplare di diverse dimensioni fa pensare vivesse in branco.

Il rettile del cieli del Giurassico scoperto a febbraio nel Regno Unito

L’area argentina di Mendoza non è nuova alle grandi scoperte paleontologiche. Nel 2016, infatti, nei pressi della vicina montagna Aconcagua, la più alta d’America, un altro team di scienziati scoprì il Notocolossus, uno dei più grandi dinosauri della preistoria. Con un omero di 1,7 metri e un piede posteriore completo si sono potuti stimare lunghezza e peso, rispettivamente 28 metri e 60 tonnellate. Solo tre mesi fa, invece, in Regno Unito è stato catalogato il più grande pterosauro del Giurassico. Sull’isola di Skye, in Scozia, i ricercatori hanno trovato i fossili di un esemplare con apertura alare di 2,5 metri vissuto 170 milioni di anni fa.

