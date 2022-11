Arezzo, il re dei diamanti Valerio Cianchi rapinato: «Schiaffi e minacce»

Valerio Cianchi è considerato il «re dei diamanti» ad Arezzo e in tutto il mondo. L’imprenditore ottantenne nel 1977 ha fondato la Diamond Import, una società leader nel commercio di diamanti e pietre preziose. Un gruppo di malviventi comunque ha deciso di rapinarlo e gli ha fatto vivere dei momenti di puro terrore.

Il racconto della rapina a Valerio Cianchi ad Arezzo

Valerio Cianchi domenica notte ha vissuto l’incubo più brutto della sua vita. Una banda di 6 rapinatori rumeni si è infiltrata nella sua villa a Ruscello, una frazione di Arezzo e ha sequestrato lui, la moglie Luciana, il figlio Massimo, la nuora Rossana e la madre di quest’ultima. I banditi erano esperti, freddi e avevano un piano ben preciso da eseguire. A raccontare l’azione ci ha pensato lo stesso Cianchi che ha detto: «Mi hanno puntato la pistola alla tempia, poi per quasi tre ore ci hanno tenuti ostaggio sotto la minaccia delle armi. Non hanno avuto pietà neppure di mia moglie, di mia nuora e della sua mamma. E quando è arrivato mio figlio hanno bloccato pure lui».

L’uomo nonostante l’età ha tentato di opporsi ma a quel punto è stato maltrattato dai criminali. Il suo racconto prosegue: «Mi hanno preso a schiaffi e minacciato di uccidermi e così hanno fatto con la mia nuora che si era rifiutata di andare con loro in azienda per aprirgli la cassaforte delle pietre preziose e dei diamanti». La nuora di Valerio Cianchi ha anche lei raccontato l’evento: «Hanno gridato ‘Prendi le chiavi della cassaforte e portaci in azienda’. Ho tentato di oppormi, ho detto loro che non avevo le chiavi e uno di loro mi ha colpito al volto con uno schiaffo e poi mi ha detto che mi avrebbe ucciso».

Le indagini della polizia

I rapinatori hanno portato la nuora nell’azienda ad Arezzo, percorrendo un lungo tratto di strada ricco di telecamere di sorveglianza. Da queste ultime stanno partendo le indagini delle autorità per identificare i criminali, sotto il comando del vicequestore di Arezzo Sergio Leo.

Una volta in azienda, i rapinatori stavano rubando diamanti e pietre preziose, ma poi sono stati messi in fuga dalla figlia della nuora di Valerio Cianchi che abita sopra la sede. La nuora ha detto: «Ma mentre i rapinatori stavano riempiendo un sacco con il bottino e io guardavo terrorizzata ho sentito le urla di mia figlia che abita sopra l’azienda». I criminali sono fuggiti ma ora la polizia è sulle loro tracce per fare giustizia.