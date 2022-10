Arezzo, uccide la madre e chiama i Carabinieri: fermato un uomo di 48 anni

Arezzo: uccide la madre e chiama i Carabinieri. È successo nel corso della notte a Calbenzano, nel comune di Subbiano. A perdere la vita è stata una 85enne, Assunta Andreini, per mano del figlio con cui condivideva lo stesso letto. L’uomo aveva sofferto di problemi psichici in passato ed era noto per i suoi problemi di dipendenza.

Arezzo, uccide la madre e chiama i Carabinieri

Uomo di 47 anni ha ucciso la propria madre nel corso della notte a Calbenzano, nel comune di Subbiano. Subito dopo aver commesso l’efferato gesto ha chiamato i carabinieri: «Ho ammazzato mia mamma: venite». Sul posto sono dunque intervenuti i carabinieri di Arezzo, che hanno trovato il cadavere della donna all’interno dell’abitazione. Il reo confesso è stato portato in ospedale prima per accertamenti e in caserma ad Arezzo successivamente. L’indagine è coordinata dalla pm di turno Francesca Eva.

A perdere la vita è stata la 85enne Assunta Andreini, che avrebbe perso la vita intorno all’1.15 di notte. L’omicidio si è consumato tra le pareti domestiche. Secondo una primissima ricostruzione, il figlio 47enne avrebbe ucciso la donna pare per futili motivi. Manuele Andreini operaio, con un passato segnato da problemi psichici, condivideva con la madre vedova lo stesso letto. Proprio lì avrebbe soffocato con un cuscino la mamma, che dormiva.

In un primo momento si era detto che l’uomo avesse picchiato la donna fino ad ucciderla, probabilmente per una lite scaturita tra le mura di casa. Invece, è emerso in seguito che non sono stati scagliati pugni contro di lei, ma che la morte è avvenuta per soffocamento. Non è ancora chiaro se l’uomo abbia tentato il suicidio, dopo aver provocato il decesso della madre. Egli è noto nel circondario per problemi di dipendenza. Una volta giunto in caserma, si è confrontato con il colonnello Claudio Rubertà, comandante provinciale dei carabinieri, ed il maggiore Silvia Gobbini, che guida la compagnia di Arezzo.