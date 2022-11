Arezzo, calciatore di 16 anni morto dopo un malore mentre si allenava

Un giovane calciatore di 16 anni è morto per aver avuto un malore mentre si allenava. Il ragazzo ha avvertito un dolore alla testa e poi ha perso i sensi. Inutile la corsa in ospedale e i soccorsi, il ragazzo aveva già perso la vita.

La morte del giovane calciatore di 16 anni

Ad Arezzo un calciatore di 16 anni ha perso la vita in ospedale, dopo essere stato ricoverato in codice rosso per un malore mentre stava giocando a calcio. Il 16enne giovedì sera si stava allenando sul campo quando è stato colpito da improvvisi giramenti di testa. Subito lo staff ha chiamato un’ambulanza per portare il ragazzo in ospedale, ma il giovane è morto in Pronto soccorso.

Il ragazzo era residente a Levanella di Montevarchi e giocava per l’Arno Laterina. Il giovane calciatore aveva regolare certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica. All’ospedale di Arezzo il 16enne è morto per il rapido declino delle sue condizioni cliniche. Sono in corso accertamenti medici per ricostruire le dinamiche e scoprire la causa del decesso.

Il dolore e le condoglianze per la sua scomparsa

Il Comune di Laterina Pergine Valdarno e tutti i suoi abitanti hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia e alla società sportiva del calciatore 16enne morto. In un comunicato ufficiale si legge: «Siamo vicini ed esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia, alla Società Arno Castiglioni Laterina, a tutti i giovani calciatori per la perdita improvvisa del loro caro compagno di squadra. Giovedì sera si è consumata nel nostro stadio una tragedia che ha scosso tutta la nostra comunità: quando viene a mancare un figlio, un ragazzo così giovane, uno sportivo appassionato, si rimane davvero impotenti ed increduli. Questa amministrazione abbraccia forte i familiari e tutti i giovani amici del nostro calciatore, volato in cielo troppo presto».

Anche la società sportiva nel quale il giovane militava ha voluto esprimere il cordoglio tramite un post su Facebook: «Facciamo nostre le parole del sindaco, ci sentiamo e saremo vicini alla famiglia del nostro giovane giocatore, in questo momento molto tragico e di intenso dolore».