Arezzo, bambino contagiato dalla Dengue: era tornato da Cuba

«Il paziente è stato messo subito in isolamento e sono stati attivati tutti i protocolli di prevenzione, tra cui anche la sidinfestazione delle zanzare dell’area intorno all’ospedale. I medici hanno rassicurato sulle condizioni di salute del bambino». Questa è la spiegazione che l’Asl Toscana Sud Est ha rilasciato in una nota sul caso di un bambino con la Dengue arrivato al nosocomio 3 giorni dopo essere tornato da Cuba con i suoi familiari.

Bambino con la Dengue, cosa è successo

Ai primi sintomi accusati dal piccolo, i genitori sono corsi in ospedale. Qui è stata diagnosticata la malattia tropicale, che ha un periodo di incubazione dai 2 ai 7 giorni. Il virus passa da una persona infetta all’altra attraverso le punture di zanzara. Per evitare altri casi, l’Asl locale ha fatto sapere che è stata «Firmata oggi l’ordinanza contingibile e urgente con la quale si dispone l’esecuzione di intervento di disinfestazione nella zona dell’ospedale San Donato a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al virus Dengue». In più, l’ente ha richiesto a tutti i residenti e i gestori di attività nei dintorni, oppure proprietari di aree aperte o abitazioni, di effettuare i trattamenti per eliminare le zanzare.

Infatti, la procedura è necessaria per evitare il diffondersi di un eventuale contagio, ma al momento è una misura solo precauzionale. La disposizione è valida entro 200 metri dall’ospedale.

Dengue, di cosa si tratta

La Dengue è una malattia tipica delle zone tropicali. Quando la zanzara punge una persona infetta, prende con il sangue anche l’agente infettivo. Così, quando punge una persona sana, la infetta con il virus. La malattia non è diffusa in Italia, ma ha un periodo di incubazione abbastanza lungo. Quindi, chi si trova nelle zone a rischio – Africa, Sud-Est asiatico, Cina, India, Medioriente, America Latina e Centrale, Australia e isole del Pacifico – può contrarre la malattia in vacanza.

Per questo, quando si viaggia verso alcune destinazioni, si consiglia la vaccinazione prima della partenza. I primi sintomi sono: febbre, mal di testa, dolori agli occhi e ai muscoli, nausea, vomito e irritazione cutanea.