Gas, Arera: la bolletta ad ottobre scende del 12,9%

Sembrano esserci buone notizie per tutti i consumatori che stanno ricevendo bollette del gas altissime. L’Arera ha comunicato che le bollette di ottobre dovrebbero avere delle riduzioni sul prezzo di circa il 13%.

La riduzione sulle bollette del gas

Coloro che sono nel regime del mercato tutelato possono ricevere una riduzione del 12,9% sulla bolletta. Ad annunciarlo è stata l’Arera e sicuramente questa buona notizia ha reso felici tutti coloro che negli ultimi mesi stavano ricevendo bollette salate. La riduzione nel terzo trimestre del 2022 è da attribuire al nuovo metodo di calcolo introdotto recentemente, visto che il prezzo del gas ormai viene calcolato mensilmente e non più per ogni trimestre.

Ad ogni modo, la spesa del gas per famiglia nell’anno scorrevole è ancora spaventosamente alta rispetto al passato. Infatti, nel periodo compreso tra il primo novembre 2021 e il 31 ottobre 2022 il costo per famiglia è di circa 1.700 euro, un aumento del 62% rispetto ai 12 mesi precedenti, vale a dire da novembre 2020 a ottobre 2021.

Le parole del presidente Arera

Nonostante questa notizia positiva sulle bollette del gas, il presidente dell’Arera Stefano Bessenghini ha invitato tutti a non abbassare la guardia. Le sue parole al riguardo sono state: «Il costo del gas per ottobre registra un calo rispetto al trimestre precedente, ma le percentuali non devono trarre in inganno. I valori rimangono molto alti rispetto al passato e, se è vero che hanno avuto un impatto modesto per le famiglie nel periodo estivo, determineranno bollette più impegnative con il crescere dei consumi della stagione invernale, con prezzi che sono previsti in risalita per la maggiore domanda dei mesi freddi».

Dunque, per Bessenghini, le famiglie italiane devono continuare a prestare attenzione al prezzo del gas, risparmiando sull’energia e adottando soluzioni alternative per ridurre al minimo l’uso di questa materia. Inoltre, a Sky Tg24 Bessenghini ha affermato che «ci sarà un aumento dei costi del gas a novembre e dicembre. Le previsioni di questo momento ci fanno vedere una evoluzione in crescita del 20-25% rispetto ai prezzi attuali per la fase di dicembre e gennaio. Poi ci sarà un andamento piatto per il 2023».