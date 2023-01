Arena di Verona, crolla un addobbo e danneggia i gradoni: sequestrato l’anfiteatro

Uno dei grandi addobbi posizionati nell’Arena di Verona per il periodo natalizio è caduto durante lo smontaggio nella tarda mattinata di oggi. Nessuna vittima, tranne i gradoni romani del monumento archeologico, che ora è stato posto sotto sequestro dalla Procura. Una mattina difficile per la città scaligera, in cui si è rischiato il peggio. A cadere è stata parte della gigantesca stella cometa che dal 1984 viene montata tra l’Arena stessa e piazza Bra in occasione delle festività.

Crolla l’addobbo all’Arena di Verona: danneggiati i gradoni

Per fortuna il crollo è capitato in un momento in cui non c’erano visitatori. Non un caso perché il lunedì è giorno di chiusura per l’Arena, così come per tutti gli altri monumenti, musei e siti archeologici in Italia. E anche per questo è stato scelto come giorno in cui smontare gli addobbi, a quasi un mese dal Natale 2022. La struttura in acciaio pesa 78 tonnellate ed è alta 70 metri. A sganciarsi è stata la base d’acciaio, che è caduta sui gradoni, scivolando fino alla cavea, attualmente priva di poltroncine. Difficile quantificare i danni, perché i tecnici dell’Area monumenti intervenuti prontamente e inviata dal comune di Verona e dalla Soprintendenza stanno ancora lavorando.

Sequestrata l’Arena di Verona

A rivelare l’accaduto sono stati i media locali su segnalazione del Comune di Verona. L’area è stata immediatamente posta sotto sequestro dal sostituto procuratore Alberto Sergi, che coordina le indagini. La chiusura dell’anfiteatro sarà almeno di una settimana. Insieme ai tecnici dell’Area monumenti, anche il soprintendente uscente Vincenzo Tinè, già trasferito a Padova, ha effettuato il sopralluogo. Si attende ci capire quanto danni ha generato la caduta e quanto ci vorrà per intervenire. L’incidente è avvenuto proprio nel giorno in cui la cantante Elisa ha annunciato due date all’Arena di Verona per il prossimo giugno.