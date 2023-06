Arena di Verona – Cento anni in una notte, stasera su Rai1 l’Aida

Al via il Festival Lirico dell’Arena di Verona, che quest’anno spegne le sue prime 100 candeline. Per l’occasione, stasera 16 giugno alle 20.35 Rai1 trasmetterà in diretta l’Aida di Giuseppe Verdi. L’evento, denominato Arena di Verona – Cento anni in una notte, intende omaggiare non solo il lavoro di questa edizione, ma anche far riaffiorare un secolo di ricordi che hanno visto sbarcare in Italia i più grandi del palcoscenico. Alla conduzione ci sarà Milly Carlucci, cui si affiancheranno eccezionalmente anche Alberto Angela e Luca Zingaretti. La serata andrà in onda in simulcast su Rai Radio3 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, dove resterà fruibile per sette giorni dopo la prima.

Arena di Verona – Cento anni in una notte, le anticipazioni di stasera 16 giugno 2023 su Rai1

L’Aida, fra i più importanti eventi culturali dell’estate all’Arena di Verona, vedrà protagoniste celebrità del teatro e della musica lirica. Regista sarà Stefano Proda, mentre fra gli attori è presente la soprano Anna Netrebko, nata in Russa ma naturalizzata austriaca. Con lei anche il Coro e l’Orchestra dell’Arena di Verona sotto la direzione musicale del maestro Marco Armilato. I tre conduttori di Cento anni in una notte, oltre a presentare la serata ai telespettatori, si occuperanno anche del backstage. Incontreranno infatti, prima dell’inizio e durante l’intervallo, i principali protagonisti e gli ospiti illustri del parterre, raccogliendone le emozioni e le sensazioni della visione. Narreranno inoltre la storia e le curiosità sull’opera, così come per tutto ciò che accadrà attorno.

«Fascino, emozione e magia: sarà un viaggio nella grande musica», ha commentato in un comunicato la direttrice di Rai Cultura Silvia Calandrelli. Le quattro ore di trasmissione richiederanno un massiccio impiego da parte del servizio nazionale, che anche dal punto di vista tecnico ha provveduto a fornire strumenti di alta tecnologia. L’obiettivo è infatti fornire al pubblico ogni mezzo disponibile per godere al meglio della serata anche da casa, sentendosi alla pari di chi assiste in platea. Cinque mezzi speciali, tra cui spider cam e droni, consentiranno di guardare l’Arena di Verona da ogni angolazione. Per l’audio invece ci saranno 72 microfoni nella buca d’orchestra, 16 radiomicrofoni per i solisti e 8 per l’ambiente. Al lavoro un team di 65 persone fra cameraman, registi, tecnici video e audio e maestranze di trucco, costumi e luci.