Arena Suzuki ’60, ’70, ’80, scaletta, ospiti cantanti dello show di Amadeus stasera 25 settembre 2021 su Rai1

Tre decenni di musica su un solo palco. Stasera, alle 21,25 su Rai1, arriva il primo dei due appuntamenti di Arena Suzuki ’60, ’70, ’80, show musicale dedicato alla musica e condotto da Amadeus. Si tratta dell’evento andato in scena il 12 e il 14 settembre scorsi all’Arena di Verona, con il presentatore ravennate alla guida di due serate all’insegna del ritmo per ripercorrere i momenti salienti di tre decenni che hanno fatto la storia della musica, italiana e internazionale. L’evento sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Arena Suzuki ’60, ’70, ’80, gli ospiti di stasera 25 settembre 2021 su Rai1

Molti gli ospiti che si alterneranno sul palco, con cantanti che hanno segnato profondamente il ritmo e la cultura degli Anni 60, 70 e 80. Sul palco ci saranno gli Europe che, con la loro The final countdown, hanno segnato un’epoca, per arrivare ai Village People di YMCA e Macho Man, gli Alphaville di Forever young e gli Opus di Live is life. Sarà presente anche Gazebo, re della disco music con brani come I like Chopin e Masterpiece.

Ovviamente non mancheranno le più grandi star italiane come Gianna Nannini, Loredana Bertè e Roberto Vecchioni. Spazio anche a Raf, Umberto Tozzi, Patty Pravo. E ancora, Alan Sorrenti con Figli delle stelle, Donatella Rettore, Orietta Berti, Edoardo Vianello e il duo Righeira, autore di Vamos a la Playa. Sul palco anche Tony Hadley, ex Spandau Ballet, Marcella Bella, Sabrina Salerno e Samantha Fox, sex symbol degli Anni 80 e regina delle classifiche con Touch me (I want your body) e Nothing’s gonna stop me now.

Non finisce qui. Si esibiranno anche Fausto Leali, Sandy Marton con People from Ibiza, Sergio Caputo, Tracy Spencer, Peppino Di Capri e Maurizio Vandelli dell’Equipe 84. Un cast stellare con artisti leggendari che riporteranno alla memoria ricordi indelebili e canzoni simbolo di un’epoca che sembra sempre più irripetibile.

Amadeus torna dj per una notte stasera 25 settembre su Rai1

Raccordo delle performance saranno i racconti dello stesso Amadeus, alla sua prima conduzione nell’Arena. Il padrone di casa, per Arena Suzuki ’60 ’70 ’80, tornerà infatti nel ruolo del dj che ha segnato l’inizio della sua carriera. Molte di queste canzoni, infatti, facevano parte della sua personale scaletta usata nelle serate in discoteca e nel mondo radiofonico. Dal suo banco di regia, il conduttore farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist, la sua playlist e un suo intimo diario sentimentale articolato anche da dialoghi con gli ospiti.

Nel corso della serata sarà anche tributato un grande omaggio a Raffaella Carrà. La showgirl, scomparsa lo scorso 5 luglio, sarà ricordata con la riproposizione di due suoi brani immortali, Rumore e A far l’amore comincia tu.