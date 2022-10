Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90 stasera su Rai1: scaletta e ospiti

Terzo e ultimo appuntamento con la musica di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90. Stasera 1 ottobre, alle 21.25 su Rai1, Amadeus tornerà ancora sul palco dell’Arena di Verona con il meglio delle sonorità dei quattro decenni. Come per i due precedenti concerti, non sarà un evento in diretta, ma si tratterà di una replica del live andato in scena lo scorso 14 settembre. Alla consolle ci sarà proprio lo stesso conduttore che, riprendendo nuovamente le vesti di dj con cui ha iniziato la carriera, affiancherà Massimo Alberti nella scelta delle canzoni. Sul palco grandi artisti della musica italiana, con il ritorno dal vivo degli 883, ma anche esponenti internazionali. Su tutti, spicca Bonnie Tyler con la sua Total Eclipse of the Heart. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90, scaletta e ospiti di stasera 1 ottobre 2022 su Rai1

Come per la scorsa settimana, anche stasera la scaletta di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90 prevede varie hit che hanno fatto ballare piazze e discoteche. Sul palco dell’Arena di Verona una grande sorpresa per tutti gli appassionati della musica italiana. Max Pezzali riunirà le forze con Mauro Repetti per riportare in vita gli 883, cantando dal vivo Nord Sud Ovest Est. E ancora, Patty Pravo si esibirà con E dimmi che non vuoi morire, mentre Al Bano salirà sul palco per cantare Nel sole. I fan nell’Arena e a casa potranno poi ascoltare Cinque giorni di Michele Zarrillo, prima di scatenarsi con Corona e la sua The Rhythm of the Night.

Dal panorama internazionale arriverà poi Bonnie Tyler, che canterà per Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90 la sua Total Eclipse of the Heart. Le statunitensi Sister Sledge si esibiranno con la loro We are family, prima di lasciare il palco a Patrick Hernandez e alla sua Born to be Alive. E ancora, grande attesa per la performance di P. Lion, che porterà all’Arena di Verona il brano Happy Children. Crystal Waters canterà poi Gipsy Woman, mentre Los Locos faranno ballare tutta Italia con la loro Macarena. In scaletta anche Neja con Restless e Limahl con Never Ending Story. Spazio infine anche per Nathalie dei Soundlovers, che porterà dal vivo la canzone Surrender, e per gli SNAP! con Rhythm is a Dancer.