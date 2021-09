Arena Suzuki ’60 ’70 ’80, Sabrina Salerno: bio e vita privata

Questa sera sabato 25 settembre in prima serata, alle 21.25, su Rai1 va in onda Arena Suzuki ’60 ’70 ’80. Appuntamento dall’Arena di Verona, con la conduzione di Amadeus, per rivivere tre decenni iconici della musica italiana e internazionale. Il prossimo sarà il 2 ottobre.

Arena Suzuki ’60 ’70 ’80: gli ospiti della prima serata

Il primo appuntamento vedrà esibirsi artisti che hanno segnato le hit-parade di quegli anni: Europe, Loredana Bertè, Umberto Tozzi, Alan Sorrenti, Orietta Berti, Johnson Righeira, Sandy Marton, Maurizio Vandelli, Samantha Fox, Edoardo Vianello, Tracy Spenser, Sergio Caputo, Spagna e Sabrina Salerno. Un appuntamento che segnerà anche il debutto di Amadeus sul palco dell’Arena nella “sua” Verona, nelle vesti di conduttore e, anche di dj. Infatti, da dietro una consolle, che sarà uno dei nuclei fondamentali della scena, farà ascoltare la sua playlist, una sorta di diario sentimentale articolato anche dagli incontri con gli ospiti. Radio ufficiale, che seguirà l’evento sarà Radio 2.

Arena Suzuki ’60 ’70 ’80: chi è Sabrina Salerno

La carriera di Sabrina Salerno

Sabrina Salerno è nata a Genova, sotto il segno dei Pesci, il 15 marzo 1968. È cresciuta a Sanremo dai suoi nonni, con cui è rimasta dai 5 ai 14 anni, visto che sua madre faceva l’infermiera e spesso era occupata in ospedale. È diventata famosa nel panorama artistico negli anni ’80 dopo essere stata scoperta da Claudio Cecchetto, arrivando al successo anche in Europa.

La consacrazione è arrivata con alcuni album: Sabrina, Super e Over The Pop. Grazie alla sua abilità canora è stata la prima artista italiana a guadagnare il terzo posto nella classifica del Regno Unito.

Negli Anni 80 è stata anche protagonista sul piccolo e grande schermo, prendendo parte a diversi film che hanno segnato generazioni come Grandi magazzini e Fratelli d’Italia. Ma anche a programmi come W le donne, Premiatissima e Grand Hotel.

Sabrina Salerno: il dramma dell’infanzia

Ricordando la sua infanzia, la cantante ha raccontato che i genitori l’hanno avuta quando la mamma aveva 18 anni e il padre 25. Quest’ultimo però sarebbe subito andato via. Negli anni la Salerno ha avuto un rapporto molto conflittuale con il padre, tanto da non venire riconosciuta sino alla tarda età, quando ha chiesto il test del DNA.

Sabrina Salerno: vita privata e marito

Sabrina Salerno ha sposato nel 2006 Enrico Monti, imprenditore nel settore tessile con cui ha iniziato la sua storia d’amore nel 1993. Dal marito ha avuto un figlio, Luca Maria Monti, nato il 2 aprile 2004. I tre vivono a Treviso.

Prima di incontrare Enrico Monti, Sabrina Salerno ha avuto una storia con l’attore Pierre Cosso, negli anni ’80.

In una sua intervista a La Verità confessò di essere stata vittima di molestie. Nel gennaio 2021, inoltre, ha sporto denuncia alla polizia per furto d’identità, di cui è stato vittima anche il figlio, per via di hacker che le hanno preso il controllo del profilo Instagram.