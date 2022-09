Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90 stasera su Rai1: scaletta e ospiti

Secondo appuntamento con la grande musica del passato. Stasera 24 settembre, alle 21.25 su Rai1, Amadeus condurrà una nuova puntata di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90 con il meglio delle sonorità dei quattro decenni. Si tratterà di una replica del concerto andato in scena all’Arena di Verona lo scorso 13 settembre. Alla consolle ci sarà proprio lo stesso conduttore che, riprendendo nuovamente le vesti di dj, affiancherà Massimo Alberti nella scelta delle canzoni. Scaletta ricca di hit italiane e internazionali, con ospiti sul palco artisti di fama mondiale. Stasera si esibiranno, tra gli altri, Umberto Tozzi, Amii Stewart e Fabio Concato. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90, scaletta e ospiti di stasera 24 settembre 2022 su Rai1

Come per la scorsa settimana, anche stasera la scaletta di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90 prevede varie hit che hanno fatto ballare piazze e discoteche. Sul palco dell’Arena di Verona ci saranno grandi interpreti della musica italiana, tra cui Umberto Tozzi e Fabio Concato. Il primo porterà dal vivo la sua Stella stai, mentre il secondo si esibirà con Domenica Bestiale. In scena anche Raf con Sei la più bella del mondo e i Dik Dik con L’isola di Wight. Spazio anche alla musica internazionale, con la performance dal vivo di Amii Stewart, che canterà Knock on Wood, e degli Aqua con la loro hit Barbie Girl. In scaletta Holly Johnson (Frankie Goes to Hollywood) con Relax e The power of Love.

La seconda serata di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90 vedrà la presenza dei Trammps con la loro celebre Disco Inferno e il cantante trinidadiano Haddaway con What is Love. Katrina and the Waves canteranno invece Walking on Sushine, mentre i Fools Garden faranno ballare tutti con la loro Lemon Tree. E ancora, Nik Kershaw si esibirà cantando The riddle, mentre i Rockets porteranno sul palco Galactica. Infine, Double You sarà in scena con Please don’t go. Il tutto con la presenza alla consolle di Amadeus, che presenterà i brani sul palco e dialogherà con i cantanti.