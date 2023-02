Ardern, Sturgeon e la truffa del ritorno al focolare domestico

To steal someone’s thunder, letteralmente rubare il tuono, in inglese significa più o meno rubare la scena, scippare la gloria di qualcun altro, anticipando la sua mossa. Si può dire che il tuono di Nicola Sturgeon, la premier scozzese che ha annunciato le sue prossime dimissioni, sia stato rubato da Jacinda Ardern, la sua omologa neozelandese dimissionaria dalla fine di gennaio. Più o meno con la stessa spiegazione: «Sono stanca, non sono più al meglio, amo troppo il mio Paese per privarlo di una leader al 100 per cento delle sue energie».

Ardern, Sturgeon e il repertorio di lodi della differenza femminile in politica

Il tuono, se così si può chiamare, è il coro pressoché unanime, comprensivo e benevolo, che in entrambi gli emisferi ha seguito il ritiro di Ardern e inevitabilmente sarà in tono minore per quello di Sturgeon, avvenuto a troppo poca distanza perché i commentatori possano rinnovare il repertorio di lodi della “differenza” femminile in politica, ovvero consapevolezza dei limiti, rivendicazione del privato, sereno distacco rispetto al potere, onesta ammissione della propria debolezza. Cioè, l’esatto opposto della politica vissuta al maschile, competitiva, spietata, combattuta fino all’ultimo respiro, possibilmente dell’avversario. Soprattutto in Italia, dove si finge di uscire di scena solo per diventare regista, kingmaker o suggeritore, e la dichiarazione di voler «fare il nonno» da parte di un uomo politico in genere precede di qualche settimana la candidatura a una delle quattro più alte cariche dello Stato. E infatti anche da noi dopo l’addio di Ardern le lodi più commosse erano quelle di tanti commentatori maschi. Viva Jacinda, che ha saputo riconoscere le vere priorità della vita: l’armonia, la salute, le relazioni e, naturalmente, la famiglia. Grazie, care donne, che ancora una volta mostrate la via a noi omacci ancora fissati con l’arrivismo, il presenzialismo e il successo personale. Promettiamo che un giorno o l’altro seguiremo le vostre orme, non c’è fretta, nel frattempo vi guardiamo mentre riempite gli scatoloni, magari vi aiutiamo a portarli fino all’ascensore. Vi accompagneremmo anche di sotto ma a minuti c’è una riunione urgente, buona vita, brave, grazie.

Vittime del maledetto perfezionismo femminile

Ma siccome le donne sono brave davvero, non si sono limitate ad acclamare con gli occhi lucidi la scelta della premier neozelandese. Nicola Sturgeon (che ha qualche ragione in più di Ardern per accusare la stanchezza: 50 anni e due mandati da primo ministro con una Brexit di mezzo) ha reso noto ieri che getterà la spugna. E già ai primi di febbraio una delle nostre giornaliste più famose, Mia Ceran, aveva comunicato su Instagram che in marzo lascerà la conduzione del suo programma su Rai2 per prendersi del tempo dopo la nascita del suo secondo figlio «perché a volte va bene dire ‘non ce la faccio’, come ha fatto Jacinda Ardern». «La maturità è anche sapere quanto chiedere a se stessi», proseguiva Ceran, «riconoscere che la priorità non è il lavoro, e questo non ci rende meno validi o meno affidabili».

Una persona che non mette il lavoro al primo posto è valida e affidabile quanto una che lo mette al secondo o al terzo: affermazione incontestabile dal punto di vista umano, ma professionalmente controintuitiva, diciamo. Soprattutto quando la professione è la politica, che non è un lavoro come un altro e influenza la vita di un intero Paese. Una cosa è se ti mandano a casa gli elettori, un’altra se ti rimandi a casa da te perché, vittima del maledetto perfezionismo femminile, credi che per meritarti la leadership tu debba essere sempre al massimo e finisci per commettere l’errore degli errori: abbandonare la posizione. Mentre gli uomini, che non stanno a dubitare di se stessi di continuo, non smollano la poltrona neanche con le cannonate, anche se biascicano e hanno i vuoti di memoria come Berlusconi o Biden.

Il ritorno al focolare domestico non è una rivoluzione ma l’ennesimo revival

Il peggio è che se sei una donna, e le tue nonne, madri e sorelle maggiori hanno sudato sangue per schiodare il loro genere dal focolare domestico, la decisione di tornare al nido viene salutata come una novità rivoluzionaria, quando, se va bene, è l’ennesimo revival. «Voglio tornare a casa più a lungo, più spesso, con più libertà. Rifiuto di scegliere fra il mio destino di donna che lavora e la mia vita di madre di famiglia. Non credo al lavoro che libera né al sacrificio femminile incondizionato. Ho voglia di vivere. Ne ho abbastanza di essere una donna tagliata in due»: a dirlo non è né Ardern, né Sturgeon né Ceran. Lo scriveva la femminista francese Christiane Collange nel 1979 nel best-seller scandalo Voglio tornare a casa, sottotitolo “Il riposo della guerriera dopo 10 anni di lotte femministe”. Secondo Collange una donna veramente liberata poteva realizzarsi meglio dietro i fornelli a mescolare marmellate, in un ruolo “attivo non salariato”, piuttosto che in un mondo del lavoro ancora organizzato secondo logiche maschili. Come se anche la famiglia non fosse organizzata secondo logiche maschili, che si traducono in una divisione iniqua del lavoro domestico e dell’accudimento dei figli e dei genitori anziani, di cui mariti e compagni possono occuparsi poco o per nulla. Ai tempi di Collange le donne fiutarono la truffa, e a casa non ci tornarono, preferendo tagliarsi in due piuttosto che essere interi angeli del focolare attivi non salariati. A mezzo secolo di distanza, la truffa si ripropone in salsa più glamour, con premier e giornaliste come testimonial. Disgraziatamente per chi non ha votato Giorgia Meloni, funziona soprattutto con le donne di sinistra.