Ardea, porta il cane alla toelettatura ma quando torna lo trova morto

Dramma ad Ardea, un uomo ha portato il suo cane alla toeletta ma quando è tornato l’ha trovato privo di vita. Dopo la tragedia, l’uomo ha scritto un lungo post sui social per denunciare l’accaduto.

La morte del cane ad Ardea

Nella località di Ardea, in provincia di Roma, un cane ha perso la vita strozzato da una catena durante la toelettatura. Il padrone ha raccontato la macabra storia sui social e immediatamente la sua storia è diventata virale scatenando commenti contro il negozio. Stando quanto si legge nel post, avrebbe portato l’animale dal negozio di fiducia, ma una volta tornato per riprenderlo lo avrebbe trovato privo di vita impiccato ad una catena. Inoltre, sarebbe stata azzannata anche una dipendente. Sono in corso le indagini per ricostruire la vicenda.

Lo sfogo del padrone sui social

Il drammatico episodio che ha colpito Ardea ieri pomeriggio, è stato raccontato dal padrone del cane corso femmina, la vittima dell’episodio. Tramite un post sui social ha spiegato: «Ce lo hanno fatto trovare morto impiccato con la catena del lavaggio, una morte straziante. Loro hanno definito tutto questo un incidente ma ora spiegatelo al mio cane che non c’è più o alla mia famiglia». Sotto al post sono stati tanti gli utenti che hanno risposto alla storia, infatti tra i tanti commenti si legge: «Non devi assolutamente lasciar correre: un negozio dove si comportano così deve chiudere», oppure «I titolari della toeletta vanno denunciati subito». Infine un altro utente ha spiegato che «Se il toelettatore lascia il cane senza controllo in un ambiente che non è il suo, è facile che si trovi in ansia e che per liberarsi faccia gesti incontrollati e pericolosi per lui o per gli altri. Sicuramente se il personale esperto fosse stato presente il cane sarebbe stato salvato».