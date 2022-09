Il Premio Nobel Ximenes Belo accusato di abusi su bambini

Il Premio Nobel per la Pace Carlos Filipe Ximenes Belo, arcivescovo di Timor Est, è accusato di aver abusato sessualmente di ragazzi poveri. Lo sostengono i sopravvissuti, tra cui un testimone chiave che ha raccontato tutto al giornale olandese De Groener Amsterdammer, dalla cui inchiesta è deflagrato lo scandalo. Dal Vaticano non arrivano repliche sul caso, che risale al 2002. Le prime denunce, infatti, arrivarono poco prima dell’allontanamento del vescovo, prima trasferito in Mozambico e poi portato a dimettersi dall’incarico, ufficialmente per problemi di salute. Inizialmente il caso fu insabbiato e ora è stato riaperto.

La testimonianza: «Non mi avrebbero mai creduto»

L’articolo del giornale olandese De Groener Amsterdammer riporta clamorose rivelazioni di un testimone, di nome Paulo. Oggi 45enne, l’uomo ha deciso di uscire allo scoperto dopo vent’anni. Da brividi il racconto: «Il vescovo mi ha tolto i pantaloni, ha iniziato a toccarmi e mi ha praticato del sesso orale. Ero un po’ spaventato. Mi sentivo così strano». Paulo racconta di aver ricevuto dei soldi l’indomani e di aver realizzato soltanto successivamente: «Non è colpa mia. Mi ha invitato lui. È il sacerdote. È un vescovo. Ci dà da mangiare e parla bene con me. Sta approfittando di questa situazione». L’uomo ha spiegato anche la scelta di non raccontare niente per decenni: «Non mi avrebbero creduto».

Belo lascia Timor Est nel 2003

La vicenda risale quindi a 20 anni fa. All’epoca l’arcivescovo di Timor Est era stato trasferito in Mozambico, dov’è rimasto fino al gennaio del 2003. Ufficialmente il suo addio è arrivato per un viaggio in Portogallo per curarsi, poiché il Premio Nobel Ximenes Belo aveva pubblicamente dichiarato di soffrire di stanchezza fisica e mentale. Le prime accuse, però, risalivano a pochi mesi prima. All’epoca del trasferimento in Africa, i cardinali Sodano e Ratzinger erano all’interno della Segreteria dello Stato del Vaticano. Giovanni Paolo II, era ancora il Pontefice, seppur malato. Le rivelazioni di queste ore provenienti dall’Olanda sembrano confermare le tante voci di quegli anni, sempre respinte dalla Chiesa locale.