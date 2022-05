Un archeologo ha chiesto di annullare la vendita di un busto romano trafugato

L’archeologo Christos Tsirogiannis, docente dell’Aarhus Institute of Advanced Studies e leader del gruppo di studio dell’Unesco che si occupa di monitorare le reti di traffico illegale su cui si muovono i reperti antichi, ha chiesto alla Hindman Auctions, casa d’aste di Chicago, di annullare la vendita del busto in marmo del filosofo greco Antistene prevista per giovedì 26 maggio. A spingerlo a reclamare la cancellazione sarebbero state tre fotografie che, acquisite dall’archivio della polizia, mostrerebbero come la scultura d’età romana abbia un legame con Robin Symes, rivenditore britannico caduto in disgrazia e implicato in commerci poco puliti.

Perché Christos Tsirogiannis ha chiesto l’annullamento della vendita del busto di Antistene

Le immagini di cui il ricercatore è venuto in possesso ritraggono la scultura, risalente a un’epoca compresa tra la fine del primo e gli inizi del secondo secolo dopo Cristo e con un valore stimato tra i 100 mila e i 150 mila dollari (più o meno tra 93 mila e 140 mila euro), in una delle stanze dell’appartamento di Symes e del suo defunto partner Christos Michaelides. Con un’unica differenza visibile: il busto acquisito dalla Hindman ha il naso.

I suoi sospetti, infatti, affondano le radici in una serie di illeciti che, parecchi anni fa, hanno visto coinvolto il soggetto contro cui ha puntato il dito: nel 2005, infatti, il mercante ha scontato una pena detentiva per non aver rispettato gli ordini del tribunale in relazione alla vendita di una statua egizia da 3 milioni di sterline (circa 3.503.125 milioni di euro) e, 11 anni dopo, le autorità italiane e svizzere hanno recuperato un grosso lotto di sculture marmoree e oggetti antichi che, secondo loro, erano stati depositati proprio da Symes al porto franco di Ginevra. Storia rimasta completamente nell’ombra e per cui il presunto colpevole non ha ricevuto alcun provvedimento punitivo.

La ricostruzione della storia del reperto

A detta dell’archeologo, il problema fondamentale alla base della vicenda rimane la disattenzione delle case d’aste. Che, pur contando su diversi precedenti, continuano a fare sempre gli stessi errori, dimenticando di dedicare il tempo necessario alle procedure di controllo dei reperti e alla ricostruzione della loro storia. Come nel caso del busto di Antistene, di cui proprio Tsirogiannis aveva scritto un report dettagliato nel 2013 sul Journal of Art Crime e facilmente rintracciabile online. Nella relazione, aveva sottolineato come la scultura, comparsa per la prima volta nel 1981 nei depositi di Sotheby’s a New York, presentasse danni evidenti, tra cui la totale assenza del naso. Ma non è tutto: era arrivata senza alcuna informazione sul conto di chi l’avesse ceduta ed era stata venduta a un compratore, rimasto anonimo, al prezzo di 4840 sterline.

Parecchi anni dopo, in circostanze ambigue, è riapparsa tra i lotti di Christie’s, col naso a posto e catalogata come parte della collezione privata di un individuo avvolto nel mistero. Nella scheda non si faceva cenno alle sue origini (arriva probabilmente dall’Italia) né alla prima vendita gestita da Sotheby’s e neppure al restauro ma solo al fatto che fosse rimasta invenduta per poi essere acquisita da un compratore qualche tempo dopo. Fino ad arrivare a oggi, nel repertorio di Hindman e con un profilo che menziona le due aste precedenti ma non riporta riferimenti allo status dell’oggetto come bene di proprietà legalmente certificata della coppia Symes-Michaelides. Dettaglio in contrasto con quanto notato nelle foto.

La difesa delle case d’aste

Davanti alle accuse dell’archeologo, Christie’s e Hindman Auctions hanno provato a difendersi. Mentre la prima ha ribadito come, tra i loro protocolli, ci sia «un rigoroso metodo di valutazione calibrato su leggi e direttive nazionali e internazionali e applicato in qualsiasi occasione», la seconda ha spiegato come, prima di considerarlo atto alla vendita, ci siano stati controlli a tappeto in collaborazione con l’Interpol e i responsabili dell’Art Loss Register, il più grande database al mondo di opere d’arte rubate. In ogni caso, se le informazioni fornite dallo studioso dovessero trovare una conferma inoppugnabile, non si tirerebbe indietro dal bloccare le operazioni e risolvere l’intoppo: «Dalle fotografie di Tsirogiannis è impossibile capire se il busto appartenesse a Symes o fosse stato trafugato per essere smerciato», ha spiegato il portavoce, «se mai la sua versione si rivelasse veridica al 100 per cento, saremo pronti ad analizzarlo nuovamente e a restituirlo ai legittimi proprietari».

Symes nel radar di Tsirogiannis

Non è la prima volta che Tsirogiannis e Symes si ‘incontrano’. Nel 2018, infatti, il docente ha notificato alle forze dell’ordine un collegamento tra il collezionista e un antico cavallo di bronzo che Sotheby’s aveva intenzione di vendere. La segnalazione è andata a buon fine perché la Grecia se n’è arrogata la proprietà, confermando il furto e, nel 2020, la casa d’aste ha perso la causa contro il governo ellenico.