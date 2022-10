Archeologia industriale, siti e musei dove riscoprire miniere e fabbriche

Sono attività ormai abbandonate, che hanno dato lavoro a diverse generazioni, ridisegnando ampi scorci di paesaggio. Che oggi meritano una visita, lungo gli itinerari di archeologia industriale, che da Nord a Sud del Paese fanno riscoprire le mansioni svolte in miniera o nelle fabbriche tessili. Ma anche lo stile di vita degli operai e delle loro famiglie. Se volete fare un viaggio in un passato non troppo lontano, Tag43 ha scelto per voi cinque mete che vanno dalle vette altoatesine alla Sardegna.

Alto Adige, dove a oltre 2.300 metri si estraevano zinco e piombo

Affonda le radici nel Medioevo l’estrazione mineraria in Alto Adige, dove il Museo provinciale delle miniere ha diverse sedi che rimandano alla vita di un tempo. A cominciare da San Martino Monteneve, in val Passiria, un villaggio con chiesa, scuola e ospedale, nel quale a oltre 2.300 metri si cavavano zinco e piombo: oltre all’abitato vanno viste le gallerie e i pozzi più alti d’Europa, da avvicinare muniti di casco, stivali e lampade. Nella vicina Ridanna si trova quindi l’impianto che separava il metallo dalle rocce, segnando una sorta di rivoluzione industriale, mentre a Cadipietra, nel cuore della valle Aurina, il granaio settecentesco che serviva da magazzino per il necessario all’intera catena di lavorazione testimonia l’antico ruolo amministrativo svolto dal paese. Infine Predoi, il Comune più settentrionale della regione, oltre al Museo del rame vanta un Centro climatico, esempio di speleoterapia, che offre una forma di sostegno al respiro nel ventre della montagna. Per le aperture che variano da sede a sede www.museominiere.it

Villaggio operaio di Crespi d’Adda patrimonio dell’Unesco

Sembra cristallizzato nel tempo, il Villaggio operaio di Crespi d’Adda, fondato sulla riva sinistra del fiume Adda nel 1878 da Cristoforo Benigno Crespi, illuminato imprenditore tessile che proveniva da Busto Arsizio, vicino a Varese. Tutelato dall’Unesco come Patrimonio mondiale dell’umanità, l’abitato era pensato per essere autonomo rispetto al territorio circostante, grazie all’energia erogata dal corso d’acqua. E contava tutti i servizi necessari alla collettività: accanto agli stabilimenti con tanto di fumaioli costruiti vicino al castello dei Crespi, si dipanano chiesa, scuola, ospedale, teatro e bagni pubblici con piscina ad acqua calda. Una sorta di città industriale su scala ridotta, nella quale i lavoratori vivevano con le loro famiglie in un impianto urbanistico che risponde a un’utopia industriale. È interessante notare come le abitazioni di medico e cappellano siano situate sulla parte alta del villaggio, con una vista su tutto l’insieme. E non lontano vale la pena di fermarsi alle centrali idroelettriche dell’Adda, che con i mulini provvedevano al fabbisogno energetico della zona. www.crespidadda.it

Monte Amiata, le miniere di mercurio che hanno dato lavoro a generazioni di uomini

Attorno al gruppo montuoso del Monte Amiata, che si adagia fra la val di Paglia, la val d’Orcia e la Maremma, dal tardo Ottocento al 1972 le miniere di mercurio hanno dato lavoro a generazioni di uomini. Che godevano di un reddito stabile, non più stagionale come quello degli antichi artigiani e contadini, ma al prezzo di un’occupazione durissima, che metteva in serio pericolo la loro salute. Il giacimento di Abbadia San Salvatore rivive nel Parco Museo Minerario, che propone un percorso di archeologia di tre ore, con tappe al laghetto Verde, alla galleria più alta, attrezzata con binari e stazioni per regolare il passaggio dei vagoncini, a trincee, scavi e grotte come quella dell’Arciere, che conserva una rara pittura rupestre della figura da cui prende il nome. Quindi merita la zona di Fonte Magria e Catarcione, ricca di specie vegetali che vanno dal salice dell’Etna all’uva di volpe alla felce reale. www.museominerario.it

Le cave di tufo pregiato a Favignana

Perla delle isole Egadi, distesa come una farfalla tra le coste Trapani e Marsala, Favignana viene spesso identificata con le tonnare e lo stabilimento ittico in cui veniva lavorato e confezionato il pesce catturato durante le mattanze che tingono di rosso il mare. L’isola vanta però, oltre a Palazzo Florio e al castello di santa Margherita, le cave di tufo pregiato, che hanno ridisegnato tutta la zona Nord-Orientale, con grotte, erosioni, sprofondamenti, facendone un panorama lunare. Se alcune aree di scavo erano a cielo aperto, in altri casi la roccia veniva svuotata lateralmente, attraverso gallerie che si aprivano a livello dell’acqua, secondo un processo di lavorazione che andava dal basso verso l’alto. Cala Rossa è un esempio di labirinto che si addentra per centinaia di metri, mentre i camminamenti in superficie conservano le tracce dei solchi lasciati dai carri impiegati nel trasporto della pietra e il litorale conta ancora i resti di piccoli attracchi per spedire il materiale. www.favignana.com

Sardegna, dalle viscere della terra si recuperavano zinco, argento e piombo

Voce centrale nell’economia della Sardegna per lungo tempo, l’attività mineraria ha lasciato tracce importanti nell’Iglesiente, la zona Sud-Occidentale dell’isola. Che si può scoprire lungo un itinerario di 56 chilometri punteggiato di località in cui si recuperavano dalle viscere della terra zinco, argento e piombo. Se l’area del Sulcis aveva già destato l’interesse dei Fenici, furono i Pisani ad aprire le miniere, oggi da visitare magari al seguito di un vecchio minatore, che ne conosce storia, anfratti e segreti. Fra canaloni, gallerie, porticcioli, tunnel a strapiombo sul mare, valgono una sosta Malfidano, nata a fine Ottocento, Masua, sormontata dal faraglione Pan di zucchero e vicina a Porto Flavia, circondato da una piccola spiaggia. Il tragitto muove poi verso Nebida, con i ruderi del villaggio antico, Serbariu, trasformata nel Museo del carbone, e Rosas, una sorta di museo a cielo aperto, per gli attrezzi d’epoca. parcogeominerario.sardegna.it