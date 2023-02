Arbitro spiega il regolamento su TikTok: l’Aia lo sospende fino al 2024

Un arbitro di 23 anni aveva deciso di aprire un profilo TikTok per spiegare il regolamento a tutti i suoi follower. Tuttavia, l’Aia ha deciso di sospenderlo fino al 2024 per aver violato le regole dell’associazione.

La storia dell’arbitro che spiegava il regolamento su TikTok

Si chiama Alessandro Iuliano, ha 23 anni ed è della Sezione di Mestre l’arbitro sospeso dall’Aia per il suo profilo TikTok. Iuliano ha voluto raccontare la sua storia alla Gazzetta dello Sport. Lui stesso ha spiegato: «Stavo per andare in Promozione, sono stato fermato sul più bello. Il lockdown, però, ci ha permesso di apprezzare il valore dei social network». Difatti, nel 2020 a causa del lockdown, l’arbitro ha dovuto reinventarsi e ha aperto un profilo su TikTok nel quale si chiamava «Arbitrino».

Su questo profilo, Iuliano spiegava le regole del calcio e commentava anche gli episodi più controversi del campionato. Aveva raggiunto anche una certa popolarità ma poi l’Aia ha deciso di intervenire e sospenderlo.

La sospensione ricevuta dall’arbitro

L’arbitro sospeso per TikTok ha spiegato lui stesso ciò che è avvenuto in seguito all’apertura del suo profilo: «Da un giorno all’altro, ho ricevuto un avviso tramite la piattaforma digitale dell’Aia. Ho scoperto che era stato avviato un procedimento di istruttoria a mio carico, però non venivano neppure spiegate le ragioni. Sono stato convocato negli uffici veneti della Figc. Ho incontrato un procuratore dell’Aia, che voleva sapere quanto seguito avessi e per quale motivo pubblicassi quei video sui social. Per me è una vera e propria passione, un canale per mettermi in contatto con persone che hanno i miei stessi interessi».

Infine, è arrivata la decisione: «Non contesto la decisione, perché c’è un regolamento che parla chiaro. Ai tesserati non è concesso fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo di siti internet, che attengano a gare dirette (…) da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell’Aia. E non si può ‘rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, attinenti gli aspetti tecnici ed associativi dell’Aia’. Oggi i social network sono fondamentali, l’Aia potrebbe sfruttarli per confrontarsi con i tifosi. Tra i fan e gli arbitri esiste ancora una barriera, che con internet può essere finalmente abbattuta».