Arbitra di volley si dimette: «Egonu discriminata perché nera, io perché grassa»

Martina Scavelli, arbitra di volley di 35 anni di Catanzaro militante nella serie B alla FIPAV, la Federazione Italiana Pallavolo, dopo le penalizzazioni dovute al regolamento per gli arbitri riguardo al suo girovita ha deciso di rassegnare le dimissioni, sentendosi discriminata.

Arbitra di volley si dimette

Fin da giovanissima Martina ha arbitrato, dalle serie minori alla serie A, in numerosi palazzetti italiani, ma questa volta è arrivata al limite della sopportazione e anche se a malincuore ha deciso di dimettersi dal suo ruolo. L’arbitra si è sentita proprio come Paola Egonu in una delle sue ultime partite. La discriminazione, nel suo caso, riguarda il suo girovita, considerato di qualche centimetro superiore a quanto previsto dal regolamento. La Scaravelli non ha tardato a lanciare il suo sfogo e appello attraverso i social, in particolare con un post Facebook.

«Lo sport dovrebbe unire, anziché emarginare. E io non voglio più essere messa all’angolo per qualche centimetro o qualche chilo in più», ha scritto per poi proseguire: «Ho superato i valori previsti di BMI e circonferenza addominale (nulla di eccessivo). Ho ricevuto una penalizzazione di 3 punti nell’ambito del punteggio Dirigenti di Settore e l’esonero dall’impiego fino al raggiungimento dei valori previsti». Questa penalizzazione la porterà a scendere di grado e passare al campionato regionale.

L’arbitra di volley, dimessa, ha dichiarato di aver sempre accettato le regole imposte dal direttivo, affermando di essersi sempre autodenunciata o autosospesa in passato quando superava i parametri imposti, ma ora ha deciso che non può più tollerarlo.

Paola Egonu era stata discriminata perché nera

Un episodio di discriminazione simile, quella volta a causa della pelle nera, come riportato anche dalla stessa Martina Scaravelli, era successo anche a una delle campionesse italiane, Paola Egonu.

Tutto è accaduto durante la partita Italia-Stati Uniti, durante l’ultimo campionato mondiale. Alla fine del match un giornalista le aveva fatto alcune domande e le aveva sottolineato alcuni sbagli in campo e il suo operato nella squadra. La Egonu aveva prontamente risposto dichiarando: «Mi chiedono perché sono italiana», sentendosi presa di mira, con critiche razziste.