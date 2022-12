Arata Isozaki morto: è noto in Italia per Uffizi e Torre Allianz a Milano

Arata Isozaki è morto: il Renzo Piano giapponese classe ’31 ha rivoluzionato il mondo dell’architettura prendendo spunto dal vuoto generato dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Apprezzato in tutto il mondo, era considerato un’archistar: progettista, teorico e urbanista era riuscito a prendere il meglio da correnti diverse per creare opere sempre uniche, come gli Uffizi di Firenze e la sede della compagnia di assicurazioni Allianz a Milano.

Arata Isozaki morto: il celebre architetto aveva 91 anni

Nato nella cittadina di Oita nel 1931, a 14 anni Isozaki assiste inerme ai disastri creati dalle bombe atomiche durante la Seconda Guerra Mondiale. Si laureò in Architettura a Tokyo nel 1954 e iniziò a lavorare nello studio del suo professore, Kenzō Tange. Nel 1963 apre il suo primo studio, che è ancora in attività.

All’inzio si chiamava Arata Isozaki Atelier, mentre oggi si chiama Arata Isozaki & Associates. La moglie di Isozaki, Aiko Miyawaki, venuta a mancare nel 2014, era una nota scultrice e i due avevano collaborato per l’ingresso del Palau Sant Jordi di Barcellona.

La carriera in Italia

In Italia Isozaki realizzò una serie di opere importanti dal punto di vista architettonico. La Stazione Centrale di Bologna, il Palasport Olimpico di Torino in occasione delle Olimpiadi del 2006, ma non sono le uniche al mondo. Infatti, hanno la firma di Isozaki anche il Museo di Arte Contemporanea di Los Angeles, il Museo Nazionale della Civiltà Egizia del Cairo, il Qatar National Convention Center di Doha.

«Una delle figure più influenti per l’architettura contemporanea, in costante ricerca, senza mai la paura di provare nuove idee. La sua opera si basa su una profonda comprensione non solo dell’architettura, ma anche della filosofia, storia, teoria, cultura. Ha portato assieme Est e Ovest, non come imitazione o collage, ma attraverso sentieri nuovi» era stato il giudizio della critica che lo aveva premiato con il Pritzker nel 2019.