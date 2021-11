Granchi, polpi e aragoste sono esseri senzienti, pertanto possono provare dolore e sofferenza come gli umani. Un rapporto della London School of Economics, basato su oltre 300 studi scientifici, ha inserito i cefalopodi e i decapodi fra le specie da proteggere in base alle leggi sugli animali, chiedendo pertanto agli chef di ucciderli prima di cucinarli. Pronto dunque un emendamento per allinearsi con Svizzera, Norvegia e Nuova Zelanda dove è illegale cuocere animali vivi.

Aragoste e polpi hanno i ricettori del dolore e sono capaci di apprendere

Per misurare la sensibilità degli animali, gli esperti britannici hanno eseguito un’analisi di otto parametri differenti. Hanno infatti passato in rassegna la capacità di apprendimento, il possesso dei ricettori del dolore e le relative connessioni con il cervello. Altri studi hanno coinvolto la risposta ad anestetici o analgesici, il comportamento in situazioni di difficoltà e la protezione contro lesioni o minacce.

Come riporta la Cnn, i risultati hanno riportato «prove di sensibilità molto forti nei polpi e forti nei granchi», riscontrate anche in calamari, seppie e aragoste. «L’attenzione si è concentrata su alcuni animali piuttosto che su altri in base alla facilità del contenimento in laboratorio e alla presenza degli esemplari nei pressi degli hub di ricerca», spiega però il rapporto. «Pertanto è inappropriato limitare la protezione a ordini specifici di cefalopodi o decapodi».

In Svizzera, bollire vivi i crostacei è illegale dal 2018

«La scienza è stata chiara ed è giusto dunque procedere con un fondamentale atto legislativo», ha dichiarato Zac Goldsmith, ministro britannico dell’Ambiente, dell’Alimentazione e degli Affari Rurali (DEFRA). Il governo ha infatti presentato un emendamento, al momento al vaglio del Parlamento, alla legge sul benessere degli animali al fine di rendere illegale causare danni e sofferenze inutili a crostacei e polpi. Il Regno Unito si allineerebbe così alla Svizzera, dove già dal 2018 è illegale bollire vivi i crostacei. Il governo elvetico ha infatti imposto agli chef di uccidere astici e aragoste prima di cuocerli, considerando disumana la tecnica di cottura tradizionale. Identica la posizione di Nuova Zelanda e Norvegia.

