Arabia Saudita, il principe Bin Salman pronto a uccidere il padre

In una intervista con l’americana Cbs, Saad al Jabri, ex alto funzionario dell’intelligence saudita, ha avvertito che il principe ereditario Mohammed bin Salman – sovrano de facto dell’Arabia Saudita e figlio di re Salman – è uno «psicopatico, assassino, in Medio Oriente con risorse infinite, che rappresenta una minaccia per il suo popolo, gli americani e il pianeta». Mohammad bin Salman Al Sa’ud è il figlio dell’attuale re saudita Salman e nonché vice-primo ministro della difesa dell’Arabia Saudita. È anche il presidente del Fondo Pif, che ha già rilevato il Newcastle e sarebbe interessato all’Inter.

Bin Salman pronto ad assassinare re Abudllah

Jabri ha affermato che in un incontro nel 2014 il principe ha detto al cugino il principe Mohammed bin Nayef, allora ministro dell’Interno, che voleva organizzare l’uccisione di re Abdullah. «Gli ha detto: “Voglio assassinare re Abdullah. Mi mandano un anello di veleno dalla Russia. Mi basta solo stringergli la mano e sarà fatto”», ha raccontato Jabri all’emittente statunitense. «Che si stesse solo vantando… l’ha detto e l’abbiamo preso sul serio», ha aggiunto Jabri.

Bin Salman responsabile anche dell’omicidio di Jamal Kashoggi

Jabri ha quindi spiegato che la questione è stata risolta privatamente all’interno della corte ma ha aggiunto che l’incontro è stato filmato di nascosto e che sapeva dove si trovavano due copie della registrazione video. Jabri è fuggito in Canada e ha aggiunto nell’intervista di essere stato avvertito da un amico in un servizio di intelligence mediorientale che Mohammed bin Salman stava inviando una squadra di assassini per ucciderlo nell’ottobre 2018, pochi giorni dopo che gli agenti sauditi avevano ucciso il giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi in Turchia.

Arabia Saudita: Jabri è un «ex funzionario screditato»

L’anno scorso, Jabri ha accusato il principe ereditario di tentato omicidio in una causa civile intentata in un tribunale federale degli Stati Uniti. Il governo saudita ha definito Jabri un ex funzionario screditato.