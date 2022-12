L’Aquila, governo condannato a risarcire i parenti delle vittime del terremoto

Il Tribunale civile dell’Aquila ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri a risarcire otto milioni di euro alle 30 parti civili per le rassicurazioni prospettate dall’ex numero due del Dipartimento nazionale di Protezione civile, Bernardo De Bernardinis, già condannato con sentenza passata in giudicato a due anni di reclusione. Lo riportano i media locali. Un nuovo capitolo del post terremoto del 2009.

Il passaggio chiave della sentenza

«In particolare Bernardo De Bernardinis aveva affermato a proposito dello sciame sismico che “non c’è pericolo, l’ho detto anche al sindaco, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole, perciò, uno scarico di energia continuo..”, tali dichiarazioni sono state ritenute in sede penale idonee ad incidere sul comportamento dei cittadini e conseguentemente siccome frutto di negligenza, imperizia, ed imprudenza anche a fondare la responsabilità penale dello stesso e la conseguente condanna del responsabile civile odierno convenuto al risarcimento dei danni subiti dalle vittime», si legge nella sentenza del giudice del Tribunale civile dell’Aquila.

Il governo dovrà versare circa 8 milioni di euro

Le frasi rassicuranti erano state rese una settimana prima del sisma dell’Aquila del 6 aprile 2009 (309 morti e migliaia di feriti) dall’ex numero due del Dipartimento di protezione civile, che secondo lo stesso Tribunale condizionò le abitudini della popolazione, che rimase in casa invece di trovare riparo all’esterno. La Commissione Grandi Rischi riunita all’Aquila il 31 marzo 2009 dovrà risarcire 30 parti civili di una somma complessiva che sfiora gli 8 milioni di euro per le rassicurazioni inviate alla popolazione aquilana. Il risarcimento delle parti offese, ossia i famigliari delle vittime, non è stato suddiviso in parti uguali, ma in base ai danni subiti.