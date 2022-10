Aqualena, bancarotta fraudolenta: sequestrati 10 milioni e un centro sportivo

Associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, truffa, autoriciclaggio, omessa dichiarazione fiscale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: queste sono solo alcune delle accuse a cui devono rispondere due imprenditori e il loro legale, ora agli arresti. La maxi operazione condotta dalla Guardia di Finanza nella giornata di ieri, 11 ottobre, a Parma ha portato al sequestro del centro sportivo Aqualena, di un hotel, di 45 immobili tra Parma e Reggio Emilia e delle quote azionarie per altre 26 società. Nell’ambito della maxi operazione, sono state sequestrate anche 3 auto e 5 moto.

Aqualena, bancarotta fraudolenta e non solo: le contestazioni

Stando alle indagini, i due fratelli imprenditori di 66 e 54 anni avrebbero promosso un’associazione per delinquere, mentre il legale avrebbe portato avanti una serie di condotte nel loro interesse. Il sequestro preventivo impeditivo riguarda: il centro sportivo Aqualena con le attrezzature, due rami d’azienda che gestivano un hotel con sede a Parma e un’impresa di manutenzione meccanica, somme di denaro per circa 4,9 milioni di euro. Un altro sequestro preventivo è di oltre 2 milioni e 700mila euro e riguarderebbe delle imposte evase – secondo i finanzieri – attraverso l’autoriciclaggio.

Stando alle accuse, per evitare di pagare fornitori e Fisco, i tre avrebbero costituito delle società e delle associazioni satellite, svuotandole nel tempo di ogni bene. Questi enti erano intestati a prestanome e i tre avrebbero fatto in modo che i costi fiscali e di gestione d’impresa fossero intestate a queste attività. Per questo, tra le altre accuse ci sono anche appropriazione indebita, sottrazione di beni a creditori, riutilizzo in attività economiche ed evasione fiscale. I tre avrebbero portato avanti questa condotta per circa 10 anni, prima della maxi operazione.

La maxi operazione della Guardia di Finanza

«Dalle indagini sarebbero emersi anche illeciti penaltributari in capo a svariate società, consistiti nell’omessa dichiarazione dei redditi per diverse annualità e nella sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte mediante operazioni di pagamento – disposte in favore di beneficiari privi di rapporti commerciali con le società disponenti – idonee a rendere in tutto o in parte inefficaci le procedure di riscossione coattiva dei crediti» spiega la Procura di Parma.

«Nell’ambito della descritta operazione di compravendita, stando all’ipotesi d’accusa, il professionista destinatario della misura cautelare in carcere avrebbe fornito un contributo essenziale, escogitando gli accorgimenti per dissimulare, dietro un’apparente correttezza formale, il mancato pagamento di larga parte del prezzo del cespite, nella consapevolezza che il fine dell’operazione era quello di far transitare l’immobile da una società all’altra senza un reale corrispettivo, ai danni della società venditrice e (soprattutto) dei suoi creditori» conclude la procura.