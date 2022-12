Apricena, donna uccisa a colpi di pistola: fermato il marito

Raggiunta da quattro colpi di pistola e ritrovata senza vita nella cucina della sua abitazione: sarebbe stata uccisa dal marito la donna di 44 anni venuta a mancare ad Apricena, in provincia di Foggia. Sarebbe questa la prima ricostruzione degli inquirenti.

Apricena, donna sarebbe stata uccisa dal marito: indagini in corso nel Foggiano

La donna si chiamava Giovanna Frino e da anni abitava con suo marito Antonio Di Lella e i loro tre figli. La 44enne sarebbe stata colpita al torace e sarebbe poi deceduta in cucina, dove è stata poi ritrovata. I vicini – ancora ignari dell’accaduto – avrebbero sentito dei colpi di pistola e avrebbero chiamato subito i carabinieri di Foggia. I militari giunti sul posto non erano riusciti a entrare in un primo momento nell’abitazione.

Solo una mediazione con il 56enne di qualche minuto ha permesso ai militari di accedere in casa. Antonio si sarebbe quindi costituito e avrebbe fatto entrare i militari in casa, i quali avrebbero poi fatto la macabra scoperta. Antonio lavorava come guardia giurata. Gli accertamenti sono ancora in corso.

Il ritrovamento del corpo della donna in cucina

Non si sa per quale motivazione il 56enne avrebbe sparato alla moglie. Infatti, ora le indagini sono attualmente in corso. Quello che è certo è che la famiglia non era sotto le attenzioni dei servizi sociali, come afferma anche il primo cittadino di Apricena Antonio Potenza. Il sindaco ha ricordato Giovanna in un post su Facebook sulla sua pagina ufficiale con una foto che mostra delle candele accese.

«Una tristezza infinita! Ciò che è accaduto oggi è una brutta pagina per la città di Apricena. Sono addolorato per la vita incomprensibilmente spezzata alla nostra concittadina e vicino alle famiglie distrutte dal dolore per questa immane tragedia. In segno di cordoglio e vicinanza, sono state sospese tutte le attività natalizie in programma per la giornata odierna. Porgo alle famiglie coinvolte il mio personale cordoglio e quello dell’intera nostra comunità. Che i nostri fiori e le nostre preghiere possano raggiungerti…riposa in pace Giovanna e veglia sulle tue figlie» si legge.