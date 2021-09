Cogli l’ultima Mela

È settembre e, per gli amanti della tecnologia, significa che è tempo dei nuovi iPhone. E Apple, come suo consueto, non si è fatta attendere. In diretta streaming da Cupertino, la Mela ha mostrato i suoi gioielli. Quattro modelli di iPhone 13, un nuovo Watch e due versioni di iPad, con servizi e software interamente aggiornati.

Apple presenta 4 modelli di iPhone 13, dal Mini al Pro Max

Sono quattro le versioni di iPhone 13 tra cui scegliere. Si va dallo schermo da 5,4 pollici del Mini, il più economico, al Pro Max da 6,7 ​​pollici, robusto e ricco di funzionalità. Se dal punto di vista del design (dotato di Ceramic Shield per proteggere il device da pioggia e polvere), le differenze visive sui nuovi modelli sono minime, le grandi innovazioni risiedono all’interno. Ogni iPhone è infatti dotato del processore A15 Bionic di Apple, che consente nuove funzionalità tra cui l’analisi del testo in tempo reale, animazioni avanzate per le mappe e l’identificazione visiva e istantanea di piante e animali. Anche le opzioni di archiviazione sono state migliorate. Tutti i nuovi iPhone partono da 128 GB di spazio, giungendo per la prima volta al 1 terabyte. Aumentata anche la longevità delle batterie, capaci di reggere un utilizzo di due ore e mezza in più rispetto alle controparti di iPhone 12.

iPhone 13: fotocamere e obbiettivi

Grande attenzione è stata anche riservata alle fotocamere, con Apple sempre attenta a presentare un cambiamento estetico volto a identificare facilmente il nuovo prodotto. Per quanto riguarda iPhone 13 e 13 Mini, addio agli obbiettivi sistemati verticalmente a favore di un design diagonale più moderno. L’iPhone 13 Pro Max e 13 Pro condividono invece la stessa suite tripla del 12, con una principale da 12 megapixel, uno zoom ultrawide e un teleobiettivo 3x. Presente anche il sensore di stabilizzazione introdotto lo scorso anno e una capacità di catturare il 47 per cento in più della luce con un netto miglioramento per gli scatti notturni. Una caratteristica nuova di zecca è la modalità Cinema, che porta la modalità ritratto nei video, sfocando lo sfondo dietro un soggetto. Dotato di un approccio dinamico, iPhone 13 capirà quando il soggetto distoglierà lo sguardo, cambiando la messa a fuoco in tempo reale.

iPhone 13: preordini a partire dal 17 settembre

Il preordine sarà disponibile da venerdì 17 settembre. I prezzi partiranno da 839 euro per il Mini e da 939 per iPhone 13. Si arriverà a 1189 euro per la versione Pro (per il modello da 1 Tb ne serviranno 1769) e a 1289 euro per il modello più piccolo del Pro Max.

Apple: i nuovi iPad disponibili dal 24 settembre

Non sono mancati i nuovi iPad. Il nuovo tablet della casa di Cupertino è stato presentato in due versioni, standard e Mini. Quest’ultimo è più sottile, con angoli smussati e più dolci, ma con uno schermo Retina True Tone più grande (8,3 pollici). Per accogliere questo formato più ampio, il sensore Touch ID è stato spostato sul bordo esterno, mente il pulsante Home è sparito come negli iPhone, sostituito in basso da una porta USB-C. Aggiornato anche il modello standard, che possiede il chip A13 Bionic, con un aumento delle prestazioni stimato intorno al 20 per cento. Presenti anche un modem 5G e fotocamere in grado di registrare in 4K, con l’obiettivo frontale che diventa ultrawide e raggiunge i 12 megapixel. Interessante il supporto al Center Stage, modalità che mantiene il soggetto sempre al centro dell’inquadratura durante le videochiamate. Compatibile anche l’Apple Pencil di seconda generazione, che si attacca magneticamente al lato del device e si ricarica in modalità wireless. Entrambi i device saranno disponibili a partire dal 24 settembre prossimo. Il prezzo partirà da 389 euro per la versione standard, mentre salirà a 559 per il Mini.

Apple Watch Serie 7: caratteristiche e prezzo

Dulcis in fundo, non poteva mancare l’Apple Watch, giunto quest’anno alla settima serie. Il nuovo smartwatch di Cupertino avrà un nuovo display Retina, la cui area sarà maggiore del 20 per cento rispetto al Serie 6. Ciò è dovuto alle dimensioni ridotte delle ghiere e agli angoli leggermente più arrotondati. Il display sarà anche più luminoso: Apple parla del 70 per cento in più quando il polso è abbassato, il che consentirà controlli del tempo più discreti e presumibilmente più longevità in termini di batteria rispetto alle già sufficienti 18 ore della versione precedente. Migliorata anche la resistenza esterna, con un cristallo anteriore più spesso del 50 per cento. Purtroppo Apple non ha ancora rilasciato la data ufficiale di lancio, anche se l’arrivo è confermato per l’autunno. Il prezzo dovrebbe partire da 400 euro.

Apple Fitness +, l’app per mettersi in forma

Quando era stata lanciata lo scorso anno, l’app Apple Fitness+ aveva già integrato un supporto a tutta la gamma dei melafonini: iPhone, Watch e persino Apple Tv. Tuttavia mancavano alcune caratteristiche diffuse fra i servizi di allenamento: le lezioni di gruppo e i grandi social network per invitare gli amici e sudare insieme. Oggi Fitness+ ha presentato la nuova versione, con allentamenti collettivi che supporteranno persino le chiamate su FaceTime per invitare fino a 32 amici in contemporanea. FItness+ aggiungerà anche nuove categorie, tra cui Pilates e allenamenti per gli sport sulla neve, guidati dall’ex medaglia d’oro dello sci alpino Ted Ligety. Insomma, nessuna scusa per non allenarsi. Saranno incluse anche alcune funzioni rilassanti, legate alla pandemia, come Calma e Gentilezza, presenti anche nell’app Mindfulness di iPhone. Se si acquisterà un Apple Watch, tre mesi saranno offerti da Apple. L’uscita è prevista per la fine dell’anno.