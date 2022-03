Apple Watch, prezzo e caratteristiche dei migliori accessori per gli smartwatch

Gli smartwatch sono ormai parte integrante della vita quotidiana. Capaci di tenere sotto controllo i dati biometrici e di fornire utili consigli per il fitness, ma anche di controllare le notifiche, gli orologi intelligenti sono diventati un must. In cima alla lista dei migliori sul mercato c’è Apple Watch, il device della casa di Cupertino giunto alla Serie 7. Oltre all’acquisto del dispositivo, però, non bisogna dimenticare le giuste precauzioni per proteggerlo da urti e cadute, ci sono poi tutta una serie di strumenti da funzionalità prettamente estetica. Ecco cinque fra i migliori accessori sul mercato scelti da Wired, dai cinturini alle custodie passando per i caricabatteria.

Apple Watch, cinque accessori per personalizzare lo smartwatch

1. Cinturini, un Apple Watch fra eleganza e look sportivo

Grazie a una gamma infinita di opzioni, è praticamente impossibile non trovare un cinturino di Apple Watch che soddisfi i propri gusti. Sul sito ufficiale sono presenti versioni eleganti e sportive, in pelle o in stoffa fino alla gomma impermeabile per gli allenamenti sotto la pioggia, in piscina o al mare. Tra le molte alternative, spicca il cinturino in pelle di vitello e fibbia in argento dell’azienda francese, ma con sede in Texas, Bluebonnet. Al costo di 89 euro è comodo e traspirante e fornisce un aspetto professionale al device. Molto più economico è invece il cinturino antimicrobico e a prova di sudore OtterBox, disponibile su Amazon al prezzo di 21,99 euro.

Get on the clock. ⌚️ Protective, comfortable cases and bands for Apple Watch Series 7 now available! pic.twitter.com/x5vMBT6aGQ — OtterBox (@OtterBox) February 24, 2022

2. Custodie Misxi e LK, per proteggere lo smartwatch

Acquistare un Apple Watch richiede un cospicuo esborso di denaro. Ripararlo non è da meno. L’assistenza, se non supportata dalla garanzia, costa, pertanto è il caso di acquistare assieme al device anche una custodia protettiva. Wired consiglia l’opzione di Hontao, ma attualmente non è disponibile per il mercato italiano. Su Amazon però è possibile trovare ottime alternative, tra cui le proposte di Misxi e LK, disponibili rispettivamente a 9,99 e 10,99 euro. Presenti sia per le versioni da 40 che da 44 millimetri di Apple Watch, vantano una vasta gamma di colori tra cui anche la versione trasparente per non rinunciare al look originale dello smartwatch.

3. Pellicola Apple Watch LK, una sicurezza in più per lo schermo

Come nel caso degli smartphone, gli orologi intelligenti sono dotati di uno schermo sensibile non solo al tocco umano, ma anche agli urti. Sbattere all’angolo di un tavolo oppure a una parete è molto facile, quindi è il caso di acquistare un vetro temperato in grado di rompersi al posto del delicato e costoso schermo di Apple Watch. Una delle migliori sul mercato è LK, disponibile su Amazon al prezzo di 10,99 euro con un set da 6 pellicole in uno scatolo. Facile da applicare, grazie anche a una semplice guida, è invisibile una volta applicata.

4. Power Bank Satechi Quatro Wireless, il miglior caricabatteria da viaggio

Archiviati gli accessori di protezione ed estetica, è tempo di passare alla ricarica. Per quanto ottimi, gli Apple Watch non hanno una longevità eterna, ma garantiscono al massimo 18 ore di utilizzo prima di necessitare di un boost energetico. Inoltre, si tratta di un’autonomia che non prevede più di 90 controlli all’ora e 60 minuti di allenamento con riproduzione musicale in Bluetooth. Per questo, se non volete essere dipendenti dalla rete di casa, è opportuno procurarsi un caricabatteria wireless. Wired consiglia Power Bank Satechi Quatro Wireless, disponibile su Amazon al costo di 105 euro.

5. Supporto per Apple Watch di Nomad, il top per una ricarica wireless

Un altro utile accessorio per l’Apple Watch è una comoda stazione di ricarica wireless. Una delle migliori sulla piazza è quella di Nomad con adattatore per lo smartwatch di Cupertino integrato. Grazie a una superficie di soli 4,5 x 6,5 pollici, è piccola. Ma anche elegante, merito di un’imbottitura in pelle. Le prestazioni sono molto buone, dato che è in grado di riportare l’Apple Watch Serie 7 – l’ultimo nato della Mela – dal 20 al 100 per cento in soli 45 minuti. Il prezzo su Amazon è di 193,35 euro.