VKontakte, Apple rimuove dall’App Store le app del social russo

Tutti gli utenti Apple, aprendo l’App Store, non troveranno più VKontakte. La società di Cupertino ha infatti deciso di rimuovere l’applicazione della versione russa di Facebook, a livello globale. La decisione coinvolge anche altri servizi legati al gruppo tra cui Mail.ru, VK Music e l’app di annunci Youla. Si tratta di una decisione in ottemperanza alle sanzioni del Regno Unito nei confronti della Russia per la guerra in Ucraina. VKontakte resta comunque disponibile per chiunque abbia già scaricato l’app sul proprio device. Il download è ancora attivo per gli utenti Google.

LEGGI ANCHE: Chi è Yuri Kovalchuk, amico di Putin e a capo del social VKontakte

Le ragioni per cui Apple ha rimosso VKontakte dallo Store

L’annuncio del blocco arriva direttamente da VKontakte con una comunicazione sul proprio sito ufficiale. «Apple ha rimosso alcune nostre applicazioni», si legge online. «Non sono quindi disponibili per il download o l’aggiornamento». La società russa ha comunque confermato come il servizio sia ancora fruibile per tutti coloro che possiedono già l’app sul proprio dispositivo. A seguito della decisione di Cupertino però potrebbero presentarsi alcuni problemi di funzionalità come notifiche e transazioni. VKontakte conferma tuttavia che continuerà a sviluppare e supportare applicazioni con sistema operativo iOS nonostante il blocco. Intanto Apple, tramite il suo portavoce Adam Derna, ha spiegato le ragioni dell’operazione a The Verge. «I suoi sviluppatori sono di proprietà o controllati da una o più parti sanzionate dal Regno Unito», ha detto lo speaker di Cupertino. «In rispetto di queste sanzioni, Apple ha chiuso gli account sviluppatore e bloccato il download delle app su scala globale».

Il riferimento, come conferma lo stesso The Verge, è alle sanzioni che il Regno Unito ha imposto a Mosca lunedì scorso. L’azione britannica ha colpito 23 dipendenti di Gazprombank, banca russa legata con VK, a seguito dei falsi referendum per l’annessione di alcuni territori dell’Ucraina. La risposta di Mosca non si è fatta attendere, tanto che l’agenzia di stampa RT ha detto che il ministero degli Affari digitali russo ha inviato ad Apple una lettera per chiedere le ragioni della rimozione di VKontakte. Il social network infatti resta ancora disponibile sul Play Store di Google. I padri dell’iPhone non hanno tuttavia eliminato soltanto il social network, ma anche altri servizi paralleli come Mail.ru, VK Music e Youla. Il media russo Interfax parla anche in questi casi di possibili malfunzionamenti per pagamenti e notifiche.