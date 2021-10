Apple, MacBook e Mac Mini: cosa verrà presentato all’evento di questa sera e dove seguirlo

Nonostante le critiche per i problemi di approvvigionamento dei chip – con potenziali ritardi nella produzione di iPhone 13 – Apple procede imperterrita con i nuovi annunci. Stasera, alle 19 ora italiana, è in programma infatti Unleashed, secondo evento online della casa di Cupertino. I primi rumors trapelati in rete affermano che la presentazione potrebbe ruotare attorno ai nuovi MacBook, oltre ad eventuali aggiornamenti di sistema e dettagli in merito ai device mobile.

L’evento si terrà alle 13 ore locale (intorno alle 19 italiane) e sarà disponibile online gratuitamente sul sito ufficiale di Apple e sul canale Youtube dell’azienda. Spazio anche alle smart tv, con una trasmissione in diretta grazie alla piattaforma di Cupertino Apple Tv+. (Qui sotto il link al canale Youtube per la diretta ufficiale).

Diverse voci di corridoio permettono di farsi un’idea su cosa Apple presenterà fra qualche ora. Mark Gurman, esperto di melafonini per Bloomberg, ritiene infatti plausibili alcuni cambiamenti radicali per il MacBook Pro, di cui potrebbero vedere la luce due versioni. Si parla infatti di una da 14 pollici e un’altra un po’ più grande (16 pollici), entrambe dotate del nuovo chip M1X, nuova versione dell’M1, e memoria Ram espansa a 64 Gb.

Come sottolinea Wired, questi annunci potrebbero sancire un sostanziale cambiamento anche in termini di design. L’azienda di Tim Cook potrebbe infatti abbandonare la forma sottile ed eccessivamente delicata a favore di un look più squadrato e in grado di favorire l’utenza e la maneggevolezza. Ridotte anche le cornici, aumentando così le dimensioni del display e inserendo la tecnologia ProMotion 120 Hz. Presenti anche, con buone probabilità, un caricabatterie MegSafe, la connessione HDMI, varie porte USB e forse una Touch Bar a scomparsa.

Big things are coming soon. Tune in for a special #AppleEvent on October 18 at 10 a.m. PDT.

Tap the 💙 and we'll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/2X6vzrfTIy

— Apple (@Apple) October 12, 2021