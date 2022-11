Apple, ritardi per iPhone 14 Pro e Pro Max per il Covid in Cina

Se pensate di acquistare un iPhone 14 Pro o Pro Max, probabilmente dovrete attendere più del previsto. La produzione di Apple procede infatti a rilento per colpa del Covid-19 in Cina. Le rigide restrizioni del governo di Pechino hanno bloccato la fabbrica di Foxconn, azienda che realizza i componenti elettrici ed elettronici per gli smartphone di Cupertino. Lo stop è attivo dallo scorso 2 novembre e durerà almeno altre 48 ore. Al momento le fonti parlano di oltre un mese di attesa per ricevere i due modelli di smartphone. E intanto lo stesso colosso taiwanese partner di Apple pensa di affidarsi sempre più alle sue fabbriche in India per garantire il giusto assortimento di prodotti.

L’annuncio di Apple per iPhone 14 Pro e Pro Max e la strategia di Foxconn

Il rallentamento nella produzione di iPhone 14 e 14 Pro Max era già nell’aria, ma è ora ufficiale grazie a un comunicato stampa della stessa Apple. L’azienda di Cupertino ha parlato sul proprio sito di un «impatto temporaneo» delle restrizioni anti-Covid in Cina sulla struttura di assemblaggio. «Come abbiamo sempre fatto durante la pandemia, diamo la priorità alla salute e alla sicurezza dei nostri lavoratori», si legge nella nota. Il colosso di Tim Cook tuttavia si aspetta ripercussioni sulle spedizioni dei nuovi smartphone con «tempi di attesa più lunghi per ricevere i prodotti». Il comunicato si conclude con la conferma dell’impegno a riprendere la produzione al più presto per garantire l’approvvigionamento al migliore dei modi. Secondo Apple Insider, i tempi di attesa in Europa per i due modelli sono di circa un mese, fra 32 e 34 giorni.

Apple breaks silence on iPhone 14 Pro impact from COVID https://t.co/Yfxdk4m58V #Apple — AppleInsider (@appleinsider) November 7, 2022

Il blocco di Foxconn, che rappresenta il 70 per cento della produzione di iPhone su scala globale, è dunque conseguenza della politica zero-Covid della Cina. Domenica scorsa, infatti, Pechino aveva deciso di chiudere Zhengzhou, capitale dell’Henan orientale, per la presenza di circa 5600 infezioni. Dopo la registrazione di casi nello stabilimento, diversi operai sono fuggiti lasciando il posto di lavoro. Sperando di farli tornare, la stessa azienda ha proposto loro un bonus una tantum di 500 yuan (circa 70 euro) e un aumento di 30 yuan l’ora (poco più di 4 euro) sullo stipendio. Gli ultimi dati inoltre mostrano una Cina in preda anche al crollo immobiliare e a rischio recessione, soprattutto dopo una forte contrazione dell’import-export a ottobre. La Bbc parla infatti di un calo dello 0.3 per cento delle esportazioni rispetto all’anno precedente, la peggiore performance dal maggio 2020.

Intanto Foxconn inizia a spostare la produzione in India

Per ovviare al problema delle continue restrizioni in Cina, Foxconn si sta già muovendo per concentrare la produzione in altri Paesi. L’analista Ming-Chi Kuo ha riportato un’improvvisa accelerazione nel cambio di rotta. Nel medio-lungo periodo, Apple intende spedire dall’India il 40-45 per cento degli smartphone contro l’attuale 2-4 per cento. «Gli iPhone realizzati in India cresceranno di almeno il 150 per cento annuo nel 2023», ha aggiunto Kuo. Discorso simile, come riporta un articolo di The Verge dello scorso settembre, per Google. Il colosso americano starebbe progettando di abbandonare la Cina per la produzione dei suoi Pixel optando per India o Vietnam. Una direzione già intrapresa da Samsung, che nel 2018 aveva aperto in India la più grande fabbrica di telefoni al mondo.