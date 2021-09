Apple, come sarà il nuovo iPhone 13 che verrà svelato il 14 settembre

Tutto pronto per il nuovo evento mondiale di Apple. La casa della mela morsicata, fondata da Steve Jobs, ha confermato l’evento per il prossimo 14 settembre, durante il quale dovrebbe svelare ufficialmente la nuova gamma di iPhone 13, probabilmente insieme a nuovi iPad, agli auricolari AirPods e al nuovo nato della serie Apple Watch.

Le novità per iPhone 13

Come al solito sono poche le informazioni che trapelano da Cupertino. Le voci però suggeriscono che la nuova gamma di iPhone 13 presenterà una serie di aggiornamenti rispetto all’iPhone 12, tra cui un modem 5G super veloce, una fotocamera ultra-wide da 48 MP e il primo display a 120 Hz di Apple. Si parla anche della possibilità di un’ulteriore riduzione (per non dire scomparsa) del notch, la banda nera in alto sul display. Per quanto riguarda le foto, si parla, per i modelli Pro, della possibilità di dire addio al lieve rigonfiamento della fotocamera posteriore.

Il nuovo Apple Watch

Attesissimo è il nuovo modello degli smartwatch di Apple. Ma in questo caso potrebbero non esserci buone notizie per gli appassionati di questi dispositivi. L’azienda, infatti, sta faticando non poco a mantenere i ritmi di produzione, per questo motivo potrebbe annunciare l’Apple Watch Series 7 ma poi essere costretta a ritardare la messa in commercio. Si parla, comunque, di due modelli: uno con una cassa da 41 mm, l’altro da 45, con il più grande che potrebbe disporre di uno schermo da 1,9 pollici

Le altre novità

Sul fronte degli iPad, anche in questo caso sono previsti due importanti annunci: il primo riguarderà il modello standard, mentre il secondo sarà relativo alla versione Mini, quella più agile da trasportare ma meno potente. Entrambi i device, comunque, saranno pesantemente rimodellati. Anche gli AirPods 3 di cui si parla da tempo potrebbero fare il loro debutto ufficiale. Questi dovrebbero presentare un design simile a quello degli AirPods Pro, solo senza le punte in silicone. A quanto pare, saranno anche più economici degli AirPods Pro e probabilmente non presenteranno la tecnologia di cancellazione del rumore.