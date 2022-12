Apple valuta di trasferire parte della produzione di iPad dalla Cina all’India

Apple sta preparando una piccola rivoluzione per quanto riguarda la produzione degli iPad. Infatti, sembra proprio che l’azienda di Cupertino stia pensando di trasferire parte della produzione degli iPad dalla Cina ai suoi stabilimenti in India.

La probabile decisione di Apple sulla produzione degli iPad

Apple starebbe seriamente pensando di trasferire parte della produzione degli iPad dalla Cina all’India. D’altronde, l’azienda americana ha già degli stabilimenti in India e qui è stato prodotto anche l’iPhone 14, l’ultima meraviglia della «mela». Inoltre, da anni ormai i modelli di iPhone vengono prodotti in India, dunque in questo paese la presenza di Apple è consolidata e la produzione è ben avviata.

Perché l’azienda statunitense starebbe pensando di proseguire in questa direzione? Semplice, perché purtroppo in Cina la produzione degli iPad prosegue a rilento. Infatti, l’azienda americana starebbe sperimentando difficoltà a causa dei continui lockdown della popolazione cinese per proteggersi dal Covid. Inoltre, in Cina Apple avrebbe delle difficoltà a reperire i pezzi necessari per il lancio sul mercato del suo esclusivo tablet.

Quando avverrà il trasferimento in India per la produzione dei prossimi iPad?

Ad oggi non ci sono date certe in merito al trasferimento dell’azienda con sede a Cupertino dalla Cina all’India per la produzione di iPad. Ad ogni modo, la notizia è stata riportata dalla Cnbc che ha citato diverse fonti, dunque l’intenzione sembrerebbe proprio quella di abbandonare la Cina. Ora Apple starebbe trattando con i funzionari indiani per trovare un accordo e spostare finalmente la produzione nel paese asiatico.

Sicuramente, nelle prossime settimane si potranno avere aggiornamenti in merito a questa questione. Inoltre, è possibile aspettarsi anche una risposta dalla Cina che ormai da anni ospita gli stabilimenti Apple e si occupa della produzione degli iPad, dunque difficilmente si farà sfuggire questo «cliente».