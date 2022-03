Apple batte Netflix: CODA è il primo film uscito in streaming a vincere l’Oscar

Nella notte degli Oscar monopolizzata dalla sberla di Will Smith a Chris Rock, reo di aver fatto una battuta pesante sulla moglie, la statuetta per il miglior film è andata a CODA – I segni del cuore. Si tratta di una vittoria storica per due motivi. Innanzitutto è una pellicola interpretata nel linguaggio dei segni. E poi è un film uscito direttamente in streaming: su Apple TV+, per la precisione, piattaforma che dunque è riuscita a battere Netflix.

CODA – I segni del cuore, pagato 25 milioni di dollari

Apple si è presa dunque la statuetta per il miglior film, che al rivale streamer Netflix manca ancora. La piattaforma di Narcos e Stranger Things ci aveva provato nel 2019 con Roma e nel 2020 con The Irishman: niente da fare. Quest’anno, Netflix aveva due pellicole nella shortlist: Don’t Look Up e Il potere del cane, distribuiti dalla piattaforma dopo un breve passaggio nelle sale cinematografiche. E invece ha vinto CODA, che dopo il debutto al Sundance 2021 aveva scatenato una guerra di offerte tra Amazon, Netflix e Apple, che se l’è aggiudicata per 25 milioni di dollari. CODA – I segni del cuore non è infatti una produzione Apple Studios, che si è semplicemente limitato a comprare i diritti. In Italia la pellicola è stata trasmesso da Sky lunedì 21 marzo e è in streaming su NOW. Sull’onda dei tre Oscar arriverà anche in sala, da giovedì 31 marzo.

CODA – I segni del cuore, remake di un film francese

CODA – I segni del cuore ha vinto tre statuette. Miglior film, miglior attore non protagonista (Troy Kotsur, primo sordo a vincere un Oscar per la recitazione, dopo la vittoria di Marlee Matlin nel 1986) e miglior sceneggiatura non originale. Diretto da Sian Heder e Incentrato sulla vita di una famiglia di pescatori muti che hanno solo una figlia in grado di parlare, si tratta infatti di un remake del film francese La famiglia Bélier, uscito nel 2014. La pellicola vincitrice dell’Oscar prende il nome dall’acronimo di child of deaf adult, “figlio di persona sorda”. I segni del cuore ha battuto Belfast, Don’t look up, Drive my car, Dune, King Richard – Una famiglia vincente, Licorice Pizza, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, Il potere del cane e West Side Story.