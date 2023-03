Apple Music Classical: arriva l’app per gli appassionati di musica classica

Una app pensata per tutti coloro che non vogliono rinunciare alla musica classica: è così che nasce Apple Music Classical, voluta da Apple per gli amanti del genere.

Cos’è Apple Music Classical

Migliore qualità audio, supporto dell’audio per migliaia di brani e download gratuito su iPhone. Sono queste le prime caratteristiche e i punti di forza di Apple Music Classical, che a breve sarà disponibile anche su Android ma previa sottoscrizione di un abbonamento Apple Music. Una app che promette di sorprendere perché creata con più funzioni: non solo musica, ma anche informazioni di approfondimento come le biografie dei compositori, le guide dettagliate, e la possibilità di creare la propria play list secondo la musica preferita.

Un modo per appagare gli amanti del genere ma anche per far avvicinare alla musica classica tutti coloro che l’hanno sempre considerata di nicchia. Migliaia e migliaia di registrazioni, dalle più conosciute alle più rare, un vero e proprio pacchetto in grado di soddisfare le necessità degli utenti e gli ascoltatori più esigenti. Attraverso un sistema di ricerca che consente di inserire il nome dell’opera, del compositore o del direttore d’orchestra, Apple Music Classical permetterà di visionare schede e note descrittive e garantire un ascolto senza precedenti.

Da quando si può scaricare

Da Chopin a Bach, da Beethoven ai principali protagonisti della musica classica, la neonata tra le app di Apple promette di incantare e di ammaliare con sinfonie e note selezionate per appassionati e amatoriali. Per poterla scaricare si dovrà aspettare il 28 marzo, data in cui sarà possibile fare il preordine per poi passare ad un abbonamento Apple Music se ancora non se ne dispone. Per il lancio su Android, non è ancora stata annunciata una data esatta.