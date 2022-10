Apple rilascia macOS Ventura: novità e come installare l’aggiornamento

Novità in casa Apple. Da Cupertino arriva infatti macOS Ventura, ultimo aggiornamento del software per computer. Dopo mesi di beta test, è finalmente disponibile per tutti gli utenti in possesso di un device della Mela di ultima generazione. Supporto garantito per Macbook Air dal 2018 in poi e Macbook Pro dal 2017. Discorso simile per iMac Pro e iMac, entrambi compatibili nelle versioni successive al 2017. Per effettuare il download dell’aggiornamento basterà entrare in “Preferenze di sistema” e cliccare su “Aggiornamento software”. Sarà possibile così visualizzare l’update con le principali novità e fare clic su “Scarica e installa”. Ecco dunque cosa aspettarsi dal nuovo aggiornamento dell’azienda di Tim Cook, fra cui gestione della Scrivania e supporto alla fotocamera di iPhone.

macOS Ventura, tutte le novità del nuovo aggiornamento Apple per computer

Stage Manager e Fotocamera Continuity, le funzioni più attese

Con il nuovo aggiornamento, Apple ha focalizzato l’attenzione sulle principali attività quotidiane per chi usa il Mac. Sugli scudi Stage Manager, che introduce un innovativo e più pratico metodo di organizzazione delle finestre sulla Scrivania. La funzione presente in macOS Ventura, infatti, accentra automaticamente l’app attiva e sposta sul lato sinistro le altre. Inoltre, proprio cliccando su queste ultime è possibile muoversi facilmente fre le applicazioni in background. Stage Manager consente inoltre di creare gruppi e sottogruppi oltre che di trascinare con maggiore maneggevolezza i file nelle cartelle.

Non solo miglioramenti per la Scrivania. Il nuovo macOS Ventura introduce anche la Fotocamera Continuity, che consente di usare iPhone come webcam del Mac. La funzione sarà compatibile però solo da iPhone XR per tutti i modelli successivi. Presenti anche i vari effetti di video e illuminazione tra cui il Ritratto, la Luce Set Fotografico e l’inquadratura automatica (le ultime due solo da iPhone 11). È possibile inoltre utilizzare la fotocamera con ultra-grandangolo per mostrare i file sulla Scrivania durante una videoconferenza.

FaceTime, Safari e Mail, Apple ha pensato anche alla comunicazione

Grazie al nuovo sistema operativo macOS Ventura, Handoff su Mac consente anche a FaceTime di trasferire una videochiamata da iPhone e iPad a Mac e viceversa. Miglioramenti anche per quanto riguarda l’utilizzo delle mail. Disponibili notifiche per ricordare posta importante o destinatari che non hanno ancora risposto. Infine la ricerca offre risultati più precisi e completi, visualizzando suggerimenti utili durante la scrittura. E ancora, Apple ha pensato anche a Safari, consentendo di condividere un gruppo di pannelli con i contatti, e alla messaggistica. Con macOS Ventura si possono segnalare come non letti alcuni sms, facilitando così la conversazione. SharePlay, invece, permette di guardare un film o ascoltare musica mentre si chatta con un amico o un collega. Per quanto riguarda le foto, infine, con iCloud ora si possono condividere scatti con un massimo di cinque utenti.

Grazie a macOS Ventura, anche su computer arriverà l’app del Meteo, ottimizzata per schermi più grandi e con animazioni ad hoc. Miglioramenti anche per l’orologio grazie a timer, sveglie e fusi orari omogenei con tutta la gamma Apple. Disponibili anche nuovi filtri “Full Immersion” per evitare distrazioni di appuntamenti o messaggi indesiderati durante il riposo o il lavoro. E infine, spazio per alcune novità di iOS 16 per iPhone: su tutte, la possibilità di isolare il soggetto di una foto per incollarlo in testi e mail.