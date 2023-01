Apple, l’iPhone 15 potrebbe non avere tasti fisici

Secondo l’analista di TF Security Ming-Chi Kuo l’iPhone 15 non avrebbe tasti fisici o meccanici, nemmeno per l’accensione del dispositivo. La soluzione prospettata dall’analista è quello dei tasti solidi, in modo molto simile a quello che sarebbe stato installato sull’iPhone SE.

Apple, iPhone 15 senza tasti fisici?

L’iPhone 15 potrebbe però avere la Dynamic Island, ovvero un’interfaccia più dinamica per le notifiche. In più, il nuovo modello – che secondo i rumor uscirà a settembre 2023 – potrebbe finalmente eliminare il notch almeno come impatto visivo, ovvero la barra in alto necessaria per inserire la fotocamera frontale, ancora presente nei dispositivi della Mela. Infatti, la Dynamic Island potrebbe nascondere l’effetto del notch man mano che si usa lo schermo, adattandosi all’occorrenza.

I nuovi modelli dovranno necessariamente rispettare per l’Italia e per l’Unione Europea la nuova normativa, che prevede l’adeguamento delle aperture per ricaricare gli iPhone e non solo attraverso l’USB Type C. Secondo gli esperti, però, le versioni 15 Pro e Pro Max potrebbero avere i tasti tattili per il volume rispetto a quelli fisici, con una modalità simile al pulsante Home dell’iPhone SE. Nel frattempo, sarebbero state confermate le dimensioni degli schermi, dai 6,1 pollici delle versioni base e Pro fino ai 6,7 pollici delle versioni Pro Max o Plus.

Il rumor

L’iPhone 15 potrebbe quindi montare pulsanti tattili con l’uso di due motori Taptic Engine prodotti da Cirrus Logic. Se tutto venisse confermato, questa azienda si trasformerebbe in uno dei fornitori ufficiali della Mela di Cupertino. La novità non ci sarebbe nei dispositivi iPhone 15 Plus. La scelta potrebbe essere dettata dal fatto che gli iPhone 14 Pro abbiano avuto un’impennata di vendite.

Se il pubblico dovesse dimostrare di apprezzare con maggiori vendite, secondo l’analista Kuo non ci sarebbe da stupirsi se Apple pensasse di implementare i tasti tattili – e non quelli fisici o meccanici – anche sull’iPad o sull’Apple Watch Ultra.