Apple, l’iPhone 14 sarà svelato il 7 settembre

L’iPhone 14 e nuovi prodotti Apple sono in arrivo e migliaia di fan in tutto il mondo attendono con ansia gli annunci ufficiali. Ecco tutte le novità e le indiscrezioni in merito.

L’annuncio della presentazione dell’iPhone 14

L’evento di presentazione dell’attesissimo iPhone 14 si terrà mercoledì 7 settembre. A rivelarlo è stato Mark Gurman, insider di Bloomberg molto affidabile ed esperto in questo campo. Secondo le analisi di mercato poi l’eventuale apertura delle prenotazioni e disponibilità nei negozi partirà da venerdì 16 settembre. Naturalmente, le analisi prevedono anche che l’iPhone 14 abbia un buon impatto in termini economici.

Se per la data può esserci qualche dubbio perchè nulla è stato ancora confermato ufficialmente da Apple, è stata confermata la modalità dell’evento. La casa di Cupertino ancora una volta punta sul tecnologico e, come gli eventi scorsi, trasmetterà l’evento in streaming. I fan da tutto il mondo quindi sono invitati a sintonizzarsi online per scoprire i nuovi annunci del brand.

Quali sono le novità attese del nuovo modello Apple e i prodotti presentati il 7 settembre?

La curiosità dei fan è alle stelle perché la nuova gamma di iPhone molto probabilmente presenterà succose novità. Ad esempio, dopo cinque anni dovrebbe essere rimosso, almeno solo nei modelli Pro, il famoso notch, il ritaglio frontale del display divenuto nel corso del tempo un segno distintivo degli iPhone. Inoltre, i modelli Pro dovrebbero implementare un nuovo processore mentre gli altri dispositivi della gamma dovrebbero avere il chip A15.

Molto probabilmente, il nuovo iPhone 14 non sarà l’unico prodotto a essere rivelato il prossimo 7 settembre. Infatti, sembra sia in programma anche la presentazione dell’Apple Watch 8. Questo modello è interessante e atteso, visto che i rumors parlano di un display più grande e dell’integrazione di un nuovo sensore per il rilevamento della temperatura. Come da tradizione Apple, il lancio dell’iPhone 14 dovrebbe coincidere con il rilascio di iOS 16, invece per il nuovo orologio digitale è atteso verso settembre il watchOS 9, il nuovo sistema operativo studiato per questa innovativa gamma.