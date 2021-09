Apple Event, dall’iPhone 13 alle AirPods: dove seguire l’evento e le novità che saranno presentate

Grande attesa per l’evento targato Apple, in programma questa sera, martedì 14 settembre 2021, a partire dalle 19. Lo testimoniano i tantissimi tweet, l’hashtag in tendenza e le migliaia di condivisioni della foto che propone la mela affiancata a un cuore. Tra le novità che più accendono la fantasia degli appassionati di tech e non solo, la presentazione del nuovo iPhone 13. L’appuntamento chiamato California streaming sarà disponibile sul canale YouTube del colosso americano fondato da Steve Jobs. (Qui il link). In alternativa sul sito della compagnia, che, a tal proposito, ha già fatto sapere che procederà al ban di chiunque dovesse mandare in rete una qualsiasi immagine dell’evento non autorizzata.

Good morning from somewhere a little different this time. We’re California streaming in 3 hours! See you soon. 👀 #AppleEvent pic.twitter.com/C5V5hiel8F — Tim Cook (@tim_cook) September 14, 2021

Le caratteristiche che dovrebbe avere il nuovo iPhone13

Come detto protagonista assoluto della serata dovrebbe essere il nuovo smartphone, l’iPhone 13, che, secondo quanto traspare dalle indiscrezioni, sarà disponibile in due versioni, Standard e Pro. Il primo avrà schermi rispettivamente da 6.1 e 5.4 pollici. I modelli Pro, invece, da 6.1 e 6.7 pollici. Ma le dimensioni del display non sono le uniche novità. I dispositivi dovrebbero infatti usufruire di una fotocamera da 48 megapixel, oltre a un modem 5g super veloce. Si parla anche di una riduzione, e addirittura della scomparsa, del notch, ossia la banda nera che occupa la parte più alta dello schermo.

3 hours until the Apple September Event starts! You will be able to stream it on Apple’s website, on YouTube and more.#AppleEvent pic.twitter.com/imE4UKvc4m — Event Timer (@AppleEventTimer) September 14, 2021

Apple Watch Series 7 e AirPods 3, le altre novità

Accanto al nuovo mobile, troveranno spazio altri device, Apple Watch Series 7 gli AirPods 3. Il primo avrà una cassa più grande, compresa tra i 41 e i 45 millimetri, mentre le auricolari mirano a ricalcare il design delle AirPods pro, migliorandone notevolmente le prestazioni. La custodia, infatti, garantirà una batteria in grado di durare il 20 per cento del tempo in più dei modelli precedenti. Unica pecca, non dovrebbero essere capaci di isolare del tutto il rumore esterno.