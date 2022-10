Apple, la responsabile del design Evans Hankey lascia l’azienda

Apple, Evans Hankey lascia azienda. È la seconda volta che una donna è costretta a lasciare l’azienda nello stesso ramo, ovvero il design. Infatti, la Hankey aveva preso il posto di Jony Ive, che aveva lasciato la multinazionale di Cupertino nel 2019.

Apple, perché Evans Hankey lascia l’azienda? Cosa ha detto

Al momento, la Hankey non ha rilasciato dichiarazioni sul suo addio alla società. Quello che è certo è che ci sarebbe già nell’aria il suo successore. Si chiama Richard Howarth e avrebbe ricoperto il ruolo di VP Industrial Design tra il 2015 e il 2017. In quel momento, la precedente designer prima della Hankey, la Ive, era stata promossa a Chief Design Officer. Da quanto trapela dalle fonti americane, da quando la Ive aveva lasciato l’azienda c’erano state diverse critiche sul design dei dispositivi Apple.

In particolare, per il comparto tecnico Tim Cook avrebbe lasciato libertà di manovra ai suoi tecnici. Invece, per il design si era rimasti un po’ indietro. I tecnici, quindi, avrebbero potuto prendere decisioni importanti per i dispositivi, mentre il design sarebbe stato in qualche modo messo da parte secondo quanto riferito da Bloomberg.

La responsabile del design si è licenziata: è già la seconda volta

In più, da quando se ne sarebbe andata la Ive, ci sarebbero stati troppi prodotti sul mercato al lancio della next gen. Un esempio riguarderebbe proprio quest’anno. Infatti, solo per l’iPad, le scelte possibili sono state circa sei. Infatti, oltre all’iPad base, ci sarebbe la versione base di decima generazione, la versione mini, la versione Air e due versioni Pro (di grandezze diverse). Dopo della Iva, anche la Hankey ha deciso di andare via, ma non sono state rese note le motivazioni.

I dispositivi Apple sono tantissimi e oggi costituiscono una buona fetta del mercato della tecnologia. Tim Cook è stato il successore di Steve Jobs alla sua morte.