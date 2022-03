Apple cambia idea sulla Crimea: su mappe e app torna dell’Ucraina

Provate a cercare tramite un iPhone la Crimea e, in ogni parte del mondo tranne che in Russia, resterete stupiti. Apple ha deciso di cambiare nelle scorse ore la geografia mondiale – per quanto riguarda i propri dispositivi – più o meno come fatto nella realtà dal Cremlino annettendo la penisola ucraina nel 2014. Una scelta non da poco, se si considera quanto sta succedendo tra i due Paesi. Il colosso della tecnologia prende sempre più posizione al fianco dell’Ucraina, come fatto da altre grandi aziende di tutto il pianeta.

Apple, la Crimea torna dell’Ucraina

Una scelta importante, che vale quanto una presa di posizione ufficiale. Apple nel 2019 aveva ricevuto molte critiche per la scelta di considerare la penisola della Crimea parte della Russia. La zona, contesa tra i due Paesi ormai da tempo, al centro dei negoziati anche in questa occasione, è stata annessa dal Cremlino alla Federazione russa tramite un referendum nel 2014. Ma l’Onu ha condannato la pratica, definendolo illegale, e la situazione è rimasta in stand by pur essendo la Crimea giuridicamente parte dell’Ucraina. Da poche ore lo è anche per Apple, che ha cambiato visione dopo i fatti del 2019 e ha restituito la penisola al legittimo proprietario.

iPhone, Crimea dell’Ucraina anche sulle app del meteo

Il passaggio dalla Russia all’Ucraina è a tutto tondo. Non solo Apple ha aggiornato le mappe, ma ha completamente cambiato il sistema, così che la Crimea sia ucraina anche nelle app di meteo. La battaglia in favore del popolo ucraino dei grandi colossi prosegue, anche a colpi di blocchi e scelte simili. Apple aveva già bloccato la vendita dei propri prodotti in Russia, così come fatto da tanti altri colossi come Ikea, Volkswagen o H&M. Dalla Silicon Valley era arrivata anche la cancellazione di Russia Today e Sputnik dagli store, oltre al blocco di Apple Pay. Questo, però, vale in tutto il mondo tranne che in Russia, dove le app sono ancora presenti negli store e la Crimea resta russa.